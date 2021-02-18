Вашингтон не поможет: американские дипломаты готовы привиться «Спутником V»

Несколько сотрудников Госдепартамента, работающих в РФ, обратились к российским властям с просьбой вакцинироваться против коронавируса препаратом «Спутник V» после того, как стало известно, что Вашингтон не может гарантировать поставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем.

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Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники в американских политических кругах, Государственный департамент США не рекомендует своим сотрудникам вакцинироваться российским препаратом, поскольку он не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения или американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Вместе с тем американское внешнеполитическое ведомство позволяет своим сотрудникам самим принимать окончательное решения в области здравоохранения.

Некоторые американские дипломаты жалуются на непропорциональное распространение вакцин Pfizer и Moderna — препарат получает американский персонал в Вашингтоне и Нью-Йорке «за счет» урезания поставок дипломатам в Бразилии, Омане, России, Бахрейне и десятках других стран с повышенном риском заражения.

Сотрудники Госдепа утверждают, что ряд должностных лиц в Соединенных Штатах смогли получить вакцину, просто приходя в офис раз в неделю, в то время как дипломаты за рубежом остаются без гарантий прививки в ближайшем будущем.

«Вашингтон отдает приоритет «домашним» работникам, не имея никакого реального плана для остальных», — сказал один высокопоставленный американский дипломат.

«Ограниченные поставки доз вакцины вынудили руководителей Госдепартамента принимать трудные и незавидные решения и создали унизительный прецедент для американских дипломатов, представляющих самую богатую страну мира», — пишет WP.

В заметке указывается, что справиться с этой нехваткой — первая задача для госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал восстановить «моральный дух и доверие» в департаменте

«Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран, когда дело доходит до вакцин. Особенно если учесть, что лучшие вакцины были сделаны в США», — сказал американский дипломат, работающий на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Китае некоторые американские сотрудники жаловались на то, что местные власти подвергли их анальному тестированию на коронавирус, сообщили американские официальные лица. Инвазивный метод был объявлен китайскими врачами более эффективным, чем мазок из носа, несмотря на неприятный характер процедуры.

В ответ на вопросы о тестировании анальных мазков американских чиновников представитель Госдепартамента заявил, что департамент «оценивает все разумные варианты» решения этой проблемы с целью сохранения «достоинства» американских чиновников «в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

В своем первом обращении к сотрудникам в январе нынешнего года Блинкен отметил, что пандемия унесла жизни пяти сотрудников американского Госдепартамента и 42 местных сотрудников по всему миру.

Руководители Госдепартамента утверждают, что в последние недели они ввели более жесткую проверку того, какие сотрудники получают вакцину, и отрицают какие-либо преференции для дипломатов в Вашингтоне.

В то время как первая партия доз, полученных Госдепом в декабре, в основном предназначалась американским чиновникам на Восточном побережье — в частности, медицинскому персоналу, круглосуточным наблюдательным центрам и персоналу в Нью-йоркском паспортном бюро — распределение вакцин также шло американскому персоналу в столицах Афганистана, Ирака и Сомали.

По словам чиновников, вторая волна распределения распространилась на сотрудников региональных паспортных бюро в Новом Орлеане, Портсмуте и Хот-Спрингсе, а также иностранных работников в Западной Африке, Мексике и Туркменистане.

В Госдепе сказали, что большая часть третьего распределения будет отправлена за границу – в государства восточной и южной Африки. Руководители ведомства признали, что этот план оставляет без вакцины американский персонал в большом количестве стран, но сказали, что делают все возможное в условиях ограниченного запаса препарата.

«Наши медицинские подразделения были созданы для поддержки вакцинации в Вашингтоне», — отметил дипломат США, работавший за границей.

Некоторые американские дипломаты с завистью смотрят на то, как американские военные управляют распределением вакцин, хотя сравнение некорректно из-за больших размеров Пентагона и логистических проблем, связанными с доступом в небольшие, далеко расположенные посольств и консульства по всему миру, пишет WP.

Госдепартамент, в котором работают около 75 тысяч человек, получил примерно 73 тысячи доз, но отказался сообщить, сколько людей он привил. Пентагон ввел своим сотрудникам более 800 тысяч доз вакцины, причем 210 тысяч из этих военнослужащих уже получили вторые уколы.

Лоуренс Гостин, профессор глобального права в сфере здравоохранения в Джорджтаунском университете, пояснил, что проблемы с поставками вакцин и отсутствие информации о запасах негативно сказались на способности чиновников из госучреждений регулировать темпы массовой вакцинации.

При этом эксперт отметил, что данное обстоятельство не отменяет ответственности Госдепа перед дипломатами, работающими за рубежом.

«Мы отправили их в опасные места. У нас есть этическое обязательство вакцинировать наших людей за рубежом. И трудно не беспокоиться при мысли о том, что мы можем предоставить защиту нашего дипломатического корпуса иностранному правительству», — подытожил аналитик.