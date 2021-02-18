«Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году заставила россиян чаще обращаться за помощью к государству по поводу печальной статьи расходов — на похороны. О том, что в случае утраты можно получить пособие на погребение родственника, раньше мало кто знал. Однако в прошлом году за этими выплатами стали обращаться чаще, рассказал «Газете.Ru» заявил судебный юрист Юрий Капштык.

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«Это пособие выдается в случае обращения в течение шести месяцев со дня погребения. Как правило, этой мерой пользовались слабо, так как дело в свои руки всегда берут агенты, которые просто не дают родственникам усопшего опомниться и разобраться в том, чем им может помочь государство. Однако в 2020 за выплатами стали обращаться чаще», — рассказал юрист.

В соответствии с законом о похоронном деле, пособие на погребение составляет 6 424 рубля. Для этого либо в Пенсионный фонд, либо в территориальные органы исполнительной власти предоставляются документы, подтверждающие факт смерти и реквизиты, на которые должна перечисляться помощь.

Возросший интерес российских граждан к выплатам на погребение подтвердила профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, юрист по вопросам трудовых споров и практики выплат пособий Марина Буянова.

«2020 год заставил вспомнить такую меру поддержки, как пособие на погребение. Более того, государство готово за свой счет организовать похороны. В таких случаях все делается очень бюджетно, но качественно – умершего готовят к похоронам в морге, доставляют к месту захоронения и предоставляют гроб. Даже отпевание проводят. Но многие об этом не знают и предпочитают хоронить родственников как придется»,

— объяснила Марина Буянова «Газете.Ru».

Такое пособие — лишь одна из многих мер поддержки государства, которой не пользуются россияне. Не знают они и о других выплатах, на которые могут претендовать.

По словам экспертов, россияне редко пользуются правом на получение помощи государства, если имеют крайне низкую зарплату. Однако, из государственного бюджета выделяются выплаты тем, кто обратится в органы соцзащиты и докажет, что его заработная плата не достигает уровня прожиточного минимума.

«Если этот факт будет доказан, то человеку назначат ежемесячную выплату в размере недостающей до прожиточного минимума суммы. При этом вне зависимости от того, где территориально он проживает. Если у региональных органов не будет на это денег, то их выделят на федеральном уровне, адресно. Мало кто об этом знает, что вызывает удивление — многие ведь получают очень маленькие деньги, а выплаты теряются», — рассказала Марина Буянова.

Большая часть россиян также пренебрегает пособием по безработице, в то время как в первые два месяца после увольнения оно составляет 75% от оклада, который человек получал на предыдущем месте работы, отмечает судебный юрист Юрий Капштык: «Впоследствии уровень выплат опускается до 12 тысяч в месяц, однако забывать о такой возможности все равно не стоит».

По словам заместителя председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации Сергея Рыбальченко, «34% граждан нашей страны не знают о тех выплатах и льготах, которые им положены», это показал опрос, проведенный в 2019 году.

Так, он напомнил, что малоимущим или многодетным семьям в нашей стране доступен довольно обширный пакет пособий. Например, они могут получить от государства деньги на приобретение трактора (не выше 6 тыс. рублей в год) — правда положена такая выплата только тем, кто зарегистрирован в сельской местности.

Кроме того, многодетным семьям также доступна возможность списания части долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей в рамках госпрограммы. Претендовать на это могут те, у кого с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий и более ребенок.

Те же люди могут также впоследствии обратиться за социальными выплатами на приобретение школьной и спортивной формы в размере 4 802 рубля на одного ребенка и компенсацией за дошкольное образование, которая составляет: на первого ребенка — 20% от того, что пришлось заплатить родителям, на второго— 50%, на третьего ребенка и более детей — 70%. Согласно опросу Общественной палаты, об этих мерах ни разу не слышали 32% и 28% опрошенных россиян соответственно.

Более 50% респондентов также не знали о том, что в семьях, где у обоих родителей есть инвалидность, доступны выплаты в размере 7 364 рубля для детей, которым еще нет семи лет, и 5 115 для ребят в возрасте от семи до 18 лет. Для ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего государственный бюджет предусматривает 1 560 рублей ежемесячно с того момента, как ему исполнилось 1,5 года и до семи лет включительно.

Юристы полагают, что россияне не знают, на какие пособия могут претендовать, однако в Общественной палате убеждены, что после 2019 года информация стала более доступной. «Сейчас ситуация улучшилась – по требованию общественности, теперь на портале Госуслуг появилась возможность узнать о всех льготах, которые доступны каждому гражданину в его конкретной ситуации. Уверен, что следующий замер, который мы будем проводить покажет уже совсем другие цифры», — утверждает Сергей Рыбальченко «Газете.Ru».

Для того, чтобы узнать про все меры поддержки от государства, юристы советуют обращаться в многофункциональные центры МФЦ. Тем не менее, как заявила директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина, зачастую ответов на вопросы россиян не знают даже сотрудники этих центров.

«Большинство сотрудников МФЦ на деле не очень подготовлены к тому, чтобы консультировать людей. Они плохо знают, кому и что положено, документы собираются долго, зачастую возвращаются из-за неправильного оформления», — объясняла она «Известиям».

В первую очередь, на пути россиян к выплатам становится отсутствие беззаявительного порядка их получения, уверен председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«У нас многие не пользуются мерами поддержки государства, потому что не работает беззаявительный порядок их получения. В том случае, если для получения каждой не нужно было бы собирать огромное количество документов и их подавать на рассмотрение, возможно, люди бы обращались за положенными им компенсациями чаще», — заявил депутат «Газете.Ru».

Парламентарий считает, что источников информации о мерах поддержки государства недостаточно. «Сейчас это ложится на долю официальных сайтов, соцсетей, информационных стендов, буклетов и СМИ. Однако информация должна сопровождать заявителя на каждом его шаге, не оставляя возможности упустить то, что ему положено по праву», — заявил Ярослав Нилов.