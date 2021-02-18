«Цвет — синий»: синоптики призвали готовиться к новым морозам

Аномальный холод придет в большую часть российских регионов до конца недели. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА «Новости».

«С 18 февраля по 22 февраля <...> практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода», — пояснил синоптик.

Аномальные показатели ожидаются в Центральном федеральном округе, на Северо-Западе России и в Поволжье. Там в четверг и пятницу будет на 12 градусов холоднее обычного, в субботу – на 8. К 21-22 февраля температура «выправится» — ожидается лишь на 1-2°C холоднее обычного.

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А на Дальнем Востоке, напротив, в ближайшие дни будет теплее многолетней нормы на 4 градуса. На Сахалине и Камчатке показатели превысят норму на 6-8 градусов.

На прошлой неделе в Москве и Подмосковье наблюдались сильнейшие снегопады. Вильфанд заявил, что такие явления будут происходить все чаще из-за изменения климата.

«Повторяемость этих событий небольшая, но все-таки подсчитывая некоторые оценки, получается, что в целом, по сравнению с первой половиной века, такие снегопады стали чаще… Ответ «да», эти события будут происходить чаще», — подчеркнул он.

По его словам, будут и бесснежные периоды – как зимой 2019-2020 годов. «Была уникальная ситуация. Но для себя надо представить, что никакое единичное событие нельзя связывать с глобальным потеплением», — добавил он.

Синоптик объяснил, что если погодные явления повторяются все чаще, то это значит, что природа переходит «на другой этап». «Происходят каскадные изменения тех событий, которые раньше считались экстремальными или редкими», — заметил Вильфанд.

17 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце этой недели и начале следующей москвичей ждут резкие скачки атмосферного давления.

«В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет «барическая пила». За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров», — объяснил он.

Синоптик отметил, что атмосферное давление будет составлять 747 мм рт. ст., на следующие сутки подниматься до 756 мм, а затем снова опускаться до 746 мм. Такие погодные изменения негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей, предупредил Тишковец.

15 февраля Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении. Предупреждение было введено из-за аномальных холодов. Температура воздуха опустилась на 7-12 градусов ниже нормы.

До конца этой недели в столице похолодает до -27°C. Погода держится облачная, но нередки прояснения. «Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой», — обращала внимание главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.