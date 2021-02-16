«Такое случается раз в поколение»: США накрыла снежная буря

Миллионы жителей южных штатов США из-за снежной бури остались без электричества. Об этом сообщает сайт poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением на территории Соединенных Штатов.

close Последствия снегопада в городе Джэксон, штат Миссисипи, США, 16 февраля 2020 года Последствия снегопада в городе Джэксон, штат Миссисипи, США, 16 февраля 2020 года Barbara Gauntt/Clarion-Ledger/USA Today/Reuters

Непогода затронула Средний Запад и южную часть США — в этих регионах проживают около 150 млн человек. Буря сопровождается аномально низкой температурой, из-за которой в южных штатов стали лопаться неутепленные водопроводные трубы.

Наиболее сильный удар стихии пришелся по Техасу. Там из-за обрыва проводов без света остаются более 2,8 млн человек. Вместе с тем The Washington Post отмечает, что низкие температуры вызвали рекордно высокий спрос на электричество, создавший огромную нагрузку на электросети и приведший к последующему отключению энергоснабжения.

close Последствия снегопада в городе Эль-Пасо, штат Техас, США, 15 февраля 2021 года Последствия снегопада в городе Эль-Пасо, штат Техас, США, 15 февраля 2021 года Briana Sanchez/El Paso Times/USA Today/Reuters

По словам метеоролога AccuWeather Брэндона Бакингема, шторм, обрушившийся на США, может стать событием, «которое случается раз в поколение». «В городе Сан-Анджело в штате Техас, был зафиксирован самый снежный день — выпало 25,6 см снега»,

Реклама

— уточнил он в беседе с изданием USA Today.

В штате Орегон электроэнергии лишились 300 тыс. человек. Кроме того, электричества нет у десятков тысяч жителей штатов Миссисипи, Оклахомы, Миссури и Арканзаса.

По данным FlightAware, по всей стране задержано более трех тысяч авиарейсов, половина из них — в Техасе. В Хьюстоне официальные лица заявили, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Буша будут закрыты предварительно до вечера вторника, 16 февраля.

Губернаторы Техаса, Оклахомы и Арканзаса распорядились задействовать Национальную гвардию для расчистки дорог и помощи людям на улицах. Жителям этих штатов рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях. В некоторых городах ограничено движение общественного транспорта, пишет Associated Press.

Принесший наиболее сильную бурю атмосферный фронт растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге более чем на 2,5 тыс. км. По информации Национальной метеослужбы, таких аномально низких температур в США давно не было: рекорды побиты в 24 городах, сообщила национальная метеорологическая служба США в Twitter.

Так, в Техасе в городах Корпус-Кристи и Хьюстон температура опустилась до -8°C, что стало рекордом с 1895 и 1905 года. В Миннесоте в городе Хиббинг воздух охладился до -38°C впервые с 1939 года, в Небраске в Норт-Платт — до -31°C впервые с 1881 года.

«Действительно катастрофа. <…> Мы замерзаем», — пишут пользователи в Twitter.

Really disaster. Our power (aka HEAT) has been out for 5 hours. 5 hours is not rolling outages. We are freezing.#TexasFreeze #Texas pic.twitter.com/WzUuD2KAlW — Natasha Abe (@natasha_abe) February 15, 2021

Снежная буря привела к проблемам не только с электроэнергией. Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды, 17 февраля. В Техасе вышли из строя резервные генераторы — теперь они не в силах обеспечить необходимую температуру для хранения препарата. Более 8 тыс. доз могут просто испортиться.

Кроме того, непогода привела к гибели четырех человек в трех штатах. По сообщению пожарной охраны, 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед в штате Теннеси. Жертвой бури также стал 50-летний мужчина, который, поскользнувшись на льду, получил травмы головы, сообщили в департаменте здравоохранения штата Луизиана.

Еще двое скончались в результате столкновения машин на гололеде в штате Кентукки. Только в штате Луизиана полицейские зарегистрировали более 150 дорожных происшествий, в результате которых водители получили легкие и тяжелые травмы. Всего режим ЧС объявлен в семи штатах.

В начале февраля снежная буря обрушилась на восточное побережье США, сообщало издание The New York Post. Порывы ветра достигали 80 км/час — жизнь крупных городов была парализована.

Метель накрыла штаты Иллинойс, Миссури, Колорадо, Вайоминг, Висконсин, Айова, Канзас и Мичиган. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение: закрылись школы, автобусное и железнодорожное сообщение было приостановлено.

Как отмечали метеорологи, в американские города пришла сильнейшая за последние пять лет метель. В аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Ньюарка отменили 1,5 тыс. рейсов, а на обледеневших и занесенных снегом дорогах произошли десятки серьезных аварий.

Виной такой погоды стал циклон, который назвали «снежной бомбой», передавал метеорологический центр «Фобос». По данным Национальной метеорологической службы США, толщина снежного покрова в Центральном парке Нью-Йорка достигла 41 см, в ряде других районов она превысила 50 см.