«История нас шокировала»: учительница лишила школьника слуха

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении учительницы школы №1 села Петропавловка Джидинского района – предполагается, что педагог дернула четвероклассника за больное ухо, из-за чего он теперь может потерять слух, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по республике. Однако учащиеся школы шокированы таким поворотом событий: они рассказали «Газете.Ru», что преподаватель, ставшая фигуранткой уголовного дела, ранее никогда не проявляла агрессии.

«Я уже в этой школе учусь десять лет, эту учительницу знаю еще с подготовительного класса, для меня она хорошая, добрая и совсем не агрессивная. Никогда не слышала, чтобы она повышала голос или поднимала на кого-то руку, да и другие мои знакомые и одноклассники ни о чем таком не говорили, если бы что, то сразу бы вся школа узнала»,

— сообщила одна из учениц учреждения.

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«Нас всех эта история по-настоящему шокировала, не хотелось верить, потому что с этой учительницей всегда было приятно общаться – только самые положительные впечатление», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» другая школьница.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как следует из версии следствия, 8 февраля в больницу с жалобами на боли в ухе обратился десятилетний мальчик. Он рассказал врачам, что в школе во время урока русского языка его схватила и дернула за ухо учительница. Медики положили мальчика в детское отделение Петропавловской центральной больницы, ему назначили курс антибиотиков.

Мать ребенка заявила, что он уже давно страдает заболеванием уха и перенес три операции. Впереди его ждала замена барабанной перепонки — для этого его ухо должно было находиться в полном покое полгода, а чтобы наступила полная ремиссия, мальчик не должен болеть респираторными болезнями или получать травмы.

До Следкома о происшествии сообщили в паблике во «Вконтакте» «Аноним 03».

«Все швы были разорваны. Сейчас нужна будет операция на ухо, но о восстановлении слуха речь уже не идет»,

— отмечалось в посте.

Об этом же «Московскому комсомольцу» заявила мать мальчика – она подтвердила, что слух ребенка уже вряд ли придет в норму. «После случившегося он постоянно плакал, вечером плакал, ночью плакал, у него были головные боли, головокружение. Вроде спит, а вроде плачет», — сказала она.

Четвероклассник уже и так был практически лишен слуха, поэтому, по его словам, он не расслышал задание и не смог вовремя его выполнить, что и разозлило учительницу. Сама преподаватель заявила «Московскому комсомольцу», что у нее не было злого умысла.

«Специально за больное ухо я ребенка, конечно, не дергала. Это рабочий момент во время урока, вот так случилось. Я очень сожалею об этом и публично извиняюсь перед ним и его мамой. Сразу после того, как я потянула ухо, я поняла, что совершила ошибку. Тут же извинилась перед школьником в классе», — рассказала она.

По ее словам, физическую силу к ребенку женщина применила потому, что он систематически не выполнял задания. «Это все продолжается с третьего класса. Он изо дня в день не выполняет домашние задания. В классе тоже ничего не делает. В лучшем случае, две строчки дома, две строчки — в классе. Он не хочет заниматься, это раз. И мама не уделяет должного внимания своему ребенку, ссылаясь на разные причины. Это два», — сообщила педагог.

Директор школы Баир Ринчино в беседе с изданием «Байкал-Daily» добавил, что учительница после происшествия сразу же позвонила маме ученика и повела его в медицинский пункт. Руководитель учреждения уверен, что ученик сам вывел педагога и никаких серьезных травм у мальчика нет. Согласно словам Ринчино, он пытался созвониться с родственниками пострадавшего, но те не выходят на связь.

«Хотел бы все равно лично извиниться перед матерью и дедушкой мальчика, но пока они не отвечают, — отметил директор. — Ребенок пока не ходит в школу. Что касается учительницы, то она продолжает работать».

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина взяла данную ситуацию на контроль. «Я пообщалась с мамой мальчика, чтобы узнать, как сейчас себя чувствует ребенок, как складывались ранее отношения в классе со сверстниками и учителем», — рассказала она «Московскому комсомольцу».

Детский омбудсмен считает, что необходимо провести объективную проверку на предмет соблюдения учителем норм педагогической этики.