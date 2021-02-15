Давняя вражда: экс-полицейских задержали после убийства коллеги

В Костромской области задержали трех подозреваемых в убийстве 34-летнего экс-сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, 13 февраля 2021 года в местный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела.

Выяснилось, что накануне в квартире выпивали двое приятелей — Александр Горяченков и Александр Балашов, ранее служившие в полиции. Через несколько часов к ним в гости пришли еще трое бывших коллег, среди которых был и бывший товарищ Горяченкова — Сергей Воронов, писал Telegram-канал Life Shot.

В ходе застолья между Горяченковым и Вороновым возник конфликт — бывшие коллеги враждовали из-за девушки. В результате пришедшие во главе с экс-полицейским втроем избили хозяина квартиры и самого Горяченкова. После этого двое мужчин ушли, а бывший сотрудник МВД остался добивать своих обидчиков.

Сперва он избил до потери сознания Балашова и связал ему руки. После этого Воронов забил насмерть Горяченкова, положил его тело в ванну, расчленил и снял с трупа кожу. Затем экс-силовик под воздействием алкоголя уснул прямо на месте происшествия.

Спустя некоторое время очнулся избитый хозяин квартиры, освободился от веревки и выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь, передавал портал Life.ru.

Следственным комитетом по Костромской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин — сам Воронов и пришедшими с ним приятели.

По информации телеканала «360», оба мужчины заявили, что никого не убивали, а лишь пару раз ударили. Они добавили, что давно замечали за своим другом склонность к садизму. Сам подозреваемый отказался давать показания.

По некоторым данным, подозреваемый убийца ранее уже был судим по статье о нарушении правил дорожного движения, уточнил портал News.ru.

Незадолго до этого похожая история произошла в Ленинградской области. Там 64-летнего местного жителя арестовали по подозрению в убийстве и расчленении 37-летней работницы банка, сообщали в СК.

Это произошло 7 февраля 2021 года в частном доме деревни Лаврики города Мурино Всеволожского района. В ходе следственных действий мужчина признался, что выпивал с новой знакомой, после чего они поссорились — он ударил женщину и та упала, ударившись головой о кафельный пол.

«Мне надо было на улицу выйти, воздухом подышать. Но я так разозлился, что ударил ее. Бил кулаком», — заявил мужчина в ходе следственных действий.

Осознав, что травма была смертельной, он расчленил тело жертвы топором, сложил останки в два пакета и разбросал их в лесу между поселками Матокса и Лехтуси.

Тревогу на следующий день забил брат 37-летней жительницы Мурино, когда та не вышла на работу в банк. Мужчина пришел домой к родственнице и обнаружил, что свет в жилище горит, а дверь балкона приоткрыта. Также с ним связалась подруга его сестры и сообщила, что они договорились о встрече, однако женщина перестала выходить на связь.

Мужчина отправился искать родственницу по торговым точкам, а затем обратился в полицию. По его словам, в тот вечер «она ушла за пивом и не вернулась», передавал Telegram-канал Life Shot.

Вскоре по городу развесили ориентировки на пропавшую. На одну из них откликнулась девушка, которая заявила, что на днях похожая женщина выпивала с ее свекром в поселке Лаврики. Вернувшись на следующий день с работы, девушка уже не застала гостью, но увидела, как родственник отмывал с пола пятна бурого цвета.

Кроме того, родственница предполагаемого злоумышленника рассказала, как работница банка оказалась у них в доме. По ее словам, тем вечером мужчина ушел в магазин за вином.

Там он познакомился с двумя женщинами, которых пригласил в гости. Одну из собутыльниц он отправил домой на такси, со второй у него произошел конфликт из-за куртки, которую разорвали собаки.

«Она ему начала предъявы делать и орать, что она его сгноит за такое. Он ударил ее рукой, и она упала. Ударилась головой сильно. Потом он решил ее добить и расчленил топором тело на кухне», — уточнила девушка.

10 февраля 2021 года вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области было найдено тело женщины, части тела которой были помещены в пакеты. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».