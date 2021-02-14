Холодный март: какая весна ждет Россию

Календарная весна в России начнется с холодов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступление климатической весны, которое, как правило, происходит 27 марта, будет сдвинуто вправо на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля», — цитирует Тишковца РБК.

По словам синоптика, в марте средняя температура будет ниже нормы на 1-4°C. Ожидается также дефицит осадков. При этом разрушаться лежащий на земле снег будет с задержкой — в городах это произойдет к 15-20 апреля. В лесах снег растает ближе к первым числам мая. К концу апреля воздух должен прогреться, и весна-лето будут довольно теплыми, подытожил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

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Сейчас снега в Москве очень много — сильный снегопад принес в ночь на 12 февраля более 60% месячной нормы осадков, порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным центра погоды «Фобос», с начала суток в городе выпало 15 миллиметров осадков, что составляет более 40% месячной нормы, это уже является рекордом для 13 февраля. Согласно данным Гидрометцентра, месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, день 13 февраля стал вторым самым снежным за 142 года. «Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена», — сказал он.

Высота сугробов достигала в столице 58-59 см.

Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять суток, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — заявил вице-мэр.

2 февраля сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды на весну — она придет в столицу в конце марта.

Он добавил, что осадки в течение трех весенних месяцев ожидаются в пределах нормы. Синоптик подчеркнул, что в марте средний температурный показатель ожидается на уровне -2,2°С, в апреле — +5,8°С, в мае — +13,1°С.

Леус отметил, что в мае температура воздуха может превысить норму. «Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснял ранее синоптик.

Текущая зима примечательна большим количеством погодных аномалий. Хотя «жары» прошлой зимы метеорологические условия в стране пока не достигли (и вряд ли достигнут), повсеместно фиксируются необычно сильные заморозки и потепления.