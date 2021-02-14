«Вакцинная дипломатия»: во Франции признали победу России

Создание вакцины «Спутник V» против коронавируса COVID-19 стало геополитической победой России – рассказал директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас в интервью французскому порталу Ouest-France.

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По его словам, в мире несколько стран соревнуются в рамках «вакцинной дипломатии» — Китай обладает значительными производственными мощностями и хочет укрепить свое влияние, Израиль также отличается своей эффективностью в вакцинации с момента начала своей кампании.

«Но самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда [президент России Владимир] Путин представил свою вакцину, было много насмешливых комментариев.

Ее название — «Спутник» — производило впечатление возвращения в Советский Союз и стратегической напыщенности в глазах всего мира. Но эта вакцина работает», — рассказал французский геополитик.

Он напомнил, что в России сняты строгие ограничения по коронавирусу.

«Можно ходить в рестораны, ночные клубы, бары, людей не ограничивают. И эта вакцина, «Спутник V», будет экспортироваться далеко за пределы традиционной бывшей советской зоны и принесет России 25 миллиардов долларов в этом году», — добавил политолог.

Неделей ранее Bloomberg писал, что создание Россией «Спутника V» стало самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза.

В материале указывалось, что заявления Путина в августе прошлого года о том, что российская наука создала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, вызвали скептицизм во всем мире, теперь же он может «пожинать дипломатические дивиденды».

«Страны выстраиваются в очередь за поставками «Спутника V» после публикации несколько дней назад в авторитетном медицинском журнале Lancet статьи о том, что российская вакцина защищает от смертельного вируса примерно так же, как американские и европейские прививки, и гораздо эффективнее, чем китайские конкуренты», — говорилось в заметке.

Авторы напомнили, что, по меньшей мере 20 стран одобрили вакцинацию российским препаратом, включая Венгрию, являющуюся членом Европейского союза, в настоящее время вакцина производится в таких странах, как Индия, Южная Корея и Бразилия.

Теперь Россия нацеливается на «ценный рынок ЕС», поскольку блок испытывает проблемы с реализацией программы вакцинации на фоне дефицита поставок своих препаратов, пояснялось в статье.

«В глобальной битве за победу над пандемией, унесшей 2,3 миллиона жизней чуть более, чем за год, фактор получения вакцин приобрел геополитическое значение.

Правительства стремятся минимизировать огромный социальный и экономический ущерб, вызванный блокировками, введенными для ограничения распространения вируса. Это дает России преимущество, как одной из немногих стран, где ученые создали эффективную защиту [от COVID-19]», — подчеркивали авторы.

Также, в США обратили внимание на параллель с советскими достижениями, поскольку препарат назван в честь первого в мире спутника, запуск которого в 1957 году «означал ошеломляющий прорыв Советского Союза [в космической гонке] против США». Авторы назвали вакцину «мягкой силой» России на международной арене.

По информации британского издания Spectator, сейчас Берлин обсуждает с Москвой возможность производства «Спутника V». Интерес немецкой стороны вызвал тот факт, что препарат показал 91,6% эффективности, в то время как Европа испытывает проблемы с вакцинацией.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что любая вакцина приветствуется, если она одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

«Спутник V» был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Эффективность вакцины была подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Действенность препарата против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.