«Конец теории заговора»: Китай одобрил отчет ВОЗ по коронавирусу

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом испытывает «глубокую озабоченность» по поводу того, как были сформулированы выводы отчета Всемирной организации здравоохранения о происхождении COVID-19.

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По его словам, крайне важным требованием отчета является независимость оценки, которая не должна подвергаться «изменениям под влиянием правительства Китая», передает Reuters.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден отменил решение о выходе из ВОЗ, которое принял предыдущий американский лидер Дональд Трамп, но подчеркнул, что доверие к организации может вызывать вопросы.

«Возобновление работы США с ВОЗ означает соблюдение самых высоких стандартов», однако Вашингтон «глубоко обеспокоен» тем, как были проведены исследования организации, добавил чиновник.

«Чтобы лучше понять происхождение этой пандемии и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить свои данные с самых первых дней вспышки.

В будущем все страны, включая Китай, должны принимать участие в предотвращении и реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — подчеркнул высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Представитель администрации президента США сообщил, что Байден, который проводит свои первые выходные в резиденции главы государства Кэмп-Дэвид в горах западного Мэриленда, встретится со своими советниками по национальной безопасности в субботу, 13 февраля.

Днем ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных исследователей ВОЗ сообщил, что Пекин отказался предоставить Всемирной организации здравоохранения необработанные персонализированные данные о ранних случаях COVID-19, которые могут помочь определить, как и когда вирус впервые распространился в Китае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что все гипотезы о происхождении COVID-19 все еще остаются открытыми после того, как американская сторона заявила, что хочет просмотреть полученные миссией ВОЗ данные.

Исследование под руководством ВОЗ длилось четыре недели. Специалисты изучали в Китае источники вспышки COVID-19. После этого эксперты сообщили, что считают маловероятной версию о том, что вирус распространился из лаборатории.

Команда исследователей запрашивала у Пекина данные пациентов по 174 случаям, которые выявили на ранней стадии вспышки в городе Ухань в декабре 2019 года, а также по другим случаям.

Однако специалистам китайской стороной была предоставлена ​​только сводка с линейными данными, рассказал Доминик Дуайер, австралийский эксперт по инфекционным заболеваниям, входящий в состав группы.

Он пояснил, что получение доступа к необработанным данным особенно важно, поскольку только половина из 174 случаев связана с рынком Хуанань, ныне закрытым оптовым центром морепродуктов в Ухане, где изначально был обнаружен вирус.

«Вот почему мы упорно просили эти данные. Отказ Китая я не могу комментировать. Я не знаю, какие причины повлияли [на такое поведение Пекина]: политические или какие-то другие... Мы можем только догадываться», — признался ученый.

Хотя китайские власти предоставили много материала, но проблема доступа к необработанным данным пациентов будет затронута в окончательном отчете группы, предупредил Дуайер. Выводы группы ВОЗ могут быть опубликованы уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что сообщения ВОЗ о том, что возможность случайной утечки вируса из лаборатории в Ухане исключена, были восприняты китайскими официальными лицами и преподнесены в государственных СМИ как опровержение того, что Пекин скрывает какие-то данные по COVID-19 и пытается избежать прямых обвинений в отношении себя в запуске пандемии.

«Заявление ВОЗ положило конец американской теории заговора», — писала китайская газета Global Times. Издание Reference News назвало визит агентства ООН по здравоохранению «демонстрацией позитивного, научного и коллективного отношения Китая».

Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю за заболеваниями, и вовсе уверен, что теперь необходимо исследовать другие места в мире, где могла начаться пандемия, особенно — американские лаборатории, потому что «исторически Соединенные Штаты запустили биологическое и химическое противостояние».