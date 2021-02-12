Срочно к врачу: как распознать новый постковидный синдром

У людей, перенесших коронавирус, могут проявляться повышенная потливость, нарушение концентрации внимания и чрезмерная утомляемость. Все это признаки нового постковидного синдрома, на который обратил внимание директор «Лечебно-реабилитационный центра» Минздрава Игорь Никитин.

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При этом проявиться он может также в виде внезапно возникшей одышки, учащенного сердцебиения и нарушения памяти, сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт Тина Петровская. Тем не менее, все эти симптомы не являются специфичными и возникают далеко не у всех.

«Согласно статистике, постковидный синдром проявляется у 20% людей, но, как показывает практика, этот процент явно выше. Все, кто переболел ковидом, описывают хотя бы единичную симптоматику — хоть какое-то последствие но появляется», — объяснила терапевт «Газете.Ru».

Невролог Владимир Марченко в свою очередь отметил, что чаще остальных встречал у своих пациентов, обратившихся к нему после коронавируса, онемение конечностей, расстройство желудочно-кишечного тракта или кожные заболевания на фоне повышенного стресса.

«Все функции организма тесно связаны с центральной нервной системой, то есть поражение определенного участка может вызвать необратимые последствия для человека. Такой синдром — это проявление длительного или затяжного коронавируса. Приведу личный пример. После того, как переболел, сразу стали давать о себе знать различные травмы, которые я получал раньше. Жутко болели суставы и голова — это и есть постковидный синдром», — рассказал врач.

Кроме того, частым проявлением синдрома становится поражение сердца. Это состояние еще называют «синдромом разбитого сердца» — по ощущениям оно похоже на острый инфаркт миокарда, пояснила «Газете.Ru» кардиолог Людмила Медведева. Чаще всего патология встречается у женщин старше 55 лет, хотя отдельные случаи наблюдались и среди мужчин.

«Синдром такоцубо — патология сердца, при которой его верхушка расширяется. Одновременно с этим наблюдаются самопроизвольные усиленные движения левого желудочка. Пациент ощущает это как острый сердечный приступ. Однако эта патология полностью обратима», — заявила медик.

Она добавила, что развитие синдрома может быть связано с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом, выбросом адреналина в кровь, а также воспалительной реакцией на инфекцию. Кроме того, причиной могут быть нарушения свертывания крови, которые распространены у заболевших COVID-19.

Несмотря на разнообразие симптомов самым опасным из них стоит считать нарушение терморегуляции тела, уверена инфекционист Лилия Баранова: «Это связано с тем, что у людей может быть постоянно повышенная температура, либо наоборот пониженная. Такой дисбаланс может привести к нарушению работы других органов».

В вопросе проявления симптомов постковидного синдрома в первую очередь имеет значение то, в какой форме человек перенес коронавирус и какие сопутствующие заболевания у него есть. «Опасность заключается в прогрессировании этих симптомов. Например, могут возникать аутоиммунные заболевания, сами осложнения также могут отягощаться. Для того чтобы это предотвратить, крайне важно провести реабилитацию в максимально короткие сроки после перенесенной болезни», — подчеркнула терапевт Тина Петровская.

В понятие реабилитации входят, например, постепенные физические нагрузки. Каждый день их стоит увеличивать на 5-10%, посоветовала медик. Также важное значение имеет питание, в которое должно входить достаточное количество белка и овощей.

«Еще нужно обратить внимание на свой сон. Это очень важный компонент при восстановлении после любой болезни. В целом все это — изменение образа жизни. При постковидном синдроме оно становится ведущим фактором для выздоровления», — уверена врач.

Стоит понимать, что постковидный синдром, как и сам коронавирус, опасен тем, что требует долгого и терпеливого лечения, отметила терапевт Екатерина Яшина:

«Главная проблема в том, что никто не знает, что именно может быть затронуто. В итоге люди начинают бояться, что останутся больными навсегда, и предпочитают все перенести на ногах. Но это неправильно: нужно обследоваться и вместе с врачом подбирать адекватную реабилитацию».

Не медлить с обращением к медикам советует и терапевт Сергей Черемушкин. «Главным залогом успеха предупреждения ковидных осложнений является своевременное обращение за медпомощью к специалистам. Не занимайтесь самолечением, чтобы не усугубить ситуацию», — заключил врач .