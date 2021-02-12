Закапывала и молилась: как москвичка довела детей до реанимации

В поселке Сосенском Новой Москвы задержали 33-летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на убийство своих детей. Об этом сообщила представитель московского главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Реклама

По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года мать привезла троих детей в лес, раздела их догола на 15-градусном морозе и заставила молиться. В СК уверены: женщина действовала умышленно. Младшей из пострадавших детей год, среднему — два года, старшему — 10 лет, уточняет Telegram-канал «112». Как пишет газета «Комсомольская правда», женщина приехала на личном автомобиле «Лада Веста». Ее машина осталась припаркованной у входа в лес.

Случайный прохожий, гуляющий с собакой, услышал детские крики и, подойдя ближе, увидел раздетую женщину, пытавшуюся закопать детей в снег. По данным «Московского комсомольца», мужчина вызвал полицию и попытался остановить женщину, однако та вырывалась и вела себя агрессивно. Успокоить ее удалось только правоохранителям.

По приезде оперативников детей сразу же госпитализировали. Сейчас они находятся в терапевтической реанимации детской городской больницы. У двухлетнего мальчика обморожение стоп первой и второй степени, гипотермия (пониженная температура тела) и кома первой степени.

У десятилетнего — обморожение голеностопного сустава и гипотермия. Младшего ребенка пришлось подключить к аппарату ИВЛ, передает Федеральное агентство новостей. По данным уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой, дети находятся в стабильном состоянии.

Саму мать доставили в городскую больницу №1 с обморожением спины, левой и правой стоп второй и третьей степени, а также общим переохлаждением. В ближайшее время она будет направлена на психиатрическую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии». «В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили в СК.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что семья проживала в Новой Москве с 9 января. «Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. Для нас сейчас самое главное – это здоровье детей», — сказала омбудсмен РИА «Новости».

По данным «Московского комсомольца», подозреваемая пошла на такой поступок, пытаясь отомстить гражданскому мужу после ссоры. Старший сын рассказал «МК», что мать «давно сошла с ума» — ей казалось, что сожитель подмешивает ей таблетки в еду, поэтому и происходили конфликты.

По данным источника в правоохранительных органах издания Life, после знакомства с гражданским мужем задержанная ударилась в религию и стала регулярно посещать церковь рядом с домом.

Между тем ранее, в октябре 2020 года, задержали двух жителей Челябинска — их заподозрили в убийстве своего сына, сообщалось на сайте управления СК по Челябинской области.

Изначально сожители пытались сбить столку правоохранителей. Одна из задержанных — 24-летняя россиянка – рассказала следователям, что вечером 22 октября на нее напали грабители. По ее версии, она приехала в чужой район на такси, указав неверный адрес, а когда отправилась пешком до нужного дома, кто-то потянул ее сзади за капюшон, и она потеряла сознание. Очнувшись, женщина якобы обнаружила, что у нее забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон.

Полиция организовала поиски ребенка — позднее его тело нашли в водоеме около улицы Университетская Набережная. Вскоре мать мальчика и ее 29-летнего сожителя задержали. По версии следствия, россияне несколько раз ударили семимесячного ребенка по голове, из-за чего ребенок умер. Чтобы избавиться от тела, они выкинули его в реку Миасс.

В отношении них возбудили уголовное дело по пункту «в», части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Расследование продолжается.

В СК также возбудили дело против органов социальной защиты, которые недолжным образом следили за неблагополучной семьей по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Так, органы опеки изъяли ребенка практически сразу после его рождения из-за алкоголизма матери, однако через несколько месяцев женщина попросила вернуть сына, утверждая, что перестала пить спиртное, и его отдали обратно.