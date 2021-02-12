«То за талию возьмет, то за грудь»: учителя из Петербурга заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего учителя ОБЖ гимназии №42 Юрия Филиппова — его подозревают в развращении минимум двух школьниц, сообщили в Следственном комитете РФ.

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8 февраля 14-летняя восьмиклассница рассказала классному руководителю о домогательствах со стороны педагога. Однако директор на совещании учителей назвала эту информацию выдумкой.

Спустя несколько дней девочке все же удалось доказать, что она не врет. Она предоставила педагогам видеозапись, на которой видно, как Филиппов пытается поцеловать ее, а когда она не позволяет, смеется и прижимает ее к себе.

Руководство школы попросило преподавателя ОБЖ объясниться — тот стал оправдываться тем, что видео неправильно истолковали, и назвал происходящее в ролике «дружеским участием». Запись мать школьницы выложила в соцсети, а 11 февраля кадры увидела вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, которая и обратилась в правоохранительные органы.

В тот же день чиновница на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что на Филиппова дала показания еще одна школьница. Выяснилось, что к ней педагог приставал с октября 2017 по февраль 2018 года. На тот момент ей было всего 12 лет.

Вице-губернатор поблагодарила всех сотрудников полиции, прокуратуры, Следственного комитета, администрации района, которые откликнулись и принялись за работу. «Все мы пропустили этот сигнал — и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю», — добавила Потехина.

Ученики гимназии рассказали «Газете.Ru», что всегда замечали «склонность Филиппова к молоденьким девочкам». «Такое происходило на протяжении долгих лет. То на спину руку положит, то за талию возьмет, то за грудь. Делал это с легкостью и непринужденностью, будто это часть его практик по ОБЖ. Все к этому уже даже привыкли», — уточнила ученица восьмого класса.

По ее словам, школьники не воспринимали происходящее всерьез: «Мы смеялись, что он маньяк, но никогда не думали, что это правда, потому что он все-таки не переходил границы».

«На уроке он мог вызвать какую-то девочку к доске, потому что «она ему понравилась», в шестом классе мы у него на странице нашли порно, это я точно помню, мы посмеялись с этого и не более», — сообщила «Газете.Ru» еще одна ученица гимназии. «Еще он вечно звал девочек с ним в лагерь или куда-то на олимпиаду по ОБЖ, и с ним некоторые точно ездили. Может, он что-то и им подозрительное говорил», — добавила она.

Школьница подчеркнула, что директору уже не раз говорили о странном поведении педагога, но она на это никак не реагировала. «Директриса спускает все на тормозах. Из-за этого не чувствуешь себя в безопасности в школе. По правде сказать, и раньше в эту школу не тянуло, а сейчас так вообще не знаю, как выходить после болезни», — подтвердила «Газете.Ru» другая восьмиклассница.

Она добавила, что Филиппов часто водил к себе в коморку старшеклассниц, но что он с ними там делал, школьница не знает. «Также видно было, что он выпивал — ходил шатался», — заметила подросток.

«Ему было все равно на окружение — он просто вел урок, не кричал, ничего такого, иногда на уроках мы шутили, что он «педофил», сейчас, естественно, все к нему относятся с отвращением. Но человек он не очень приятный, пугающий, хотя как учитель он в целом неплохой, рассказывает он интересно», — пояснила она.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», Филиппов женат, его супруга работает учителем немецкого в той же гимназии. «Я лично думала, что она как-то на него влияние могла бы оказать — остановила бы, на место поставила, но оказалось, что нет», — заключила школьница.

В гимназии тем временем сообщили, что Филиппов уже уволился «по собственному желанию». На него завели два уголовных дела — по части 1 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» и части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».