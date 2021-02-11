Регионы снимают маски. Медики предупреждают о последствиях

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок, заявил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

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«Ношение маски становится своего рода общественным договором: те, кто считает это необходимым, продолжают носить средство индивидуальной защиты», — отметил глава республики.

Решение было принято после детального изучения динамики сокращения заболеваемости, количества свободных коек в ковид-госпиталях, а также темпов массовой вакцинации, пояснили в пресс-службе администрации республики.

10 февраля отмену масочного режима анонсировали и в Чечне. «К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — заметил глава республики Рамзан Кадыров.

Тем не менее он подчеркнул, что недавно привитым от COVID-19 гражданам рекомендовано придерживаться масочного режима хотя бы на протяжении нескольких дней после вакцинации.

По данным оперштаба по мониторингу коронавируса в РФ, Удмуртская республика стоит на 54-м месте по суточной заболеваемости коронавирусом из 85 российских субъектов. В течение последней недели ежесуточный прирост новых больных в данном субъекте не превышал 100 человек — так, 11 февраля зафиксировано 99 новых заболевших. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе сейчас составляет 0,7.

Что касается Чечни, то 11 февраля там выявили 11 пациентов с коронавирусом, коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Ранее директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского Сеченовского университета вирусолог Александр Лукашев пояснял изданию «Известия», что если данный показатель больше единицы — вирус распространяется активно.

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что все ограничительные меры возможно отменить, когда индекс распространения заболевания будет меньше 0,7.

Тем не менее врач-инфекционист Лидия Баранова убеждена, что пока вирус не купирован полностью, делать такие серьезное послабления карантинных мер нельзя. «Пусть заболевших всего десятки, но они есть. Это означает, что коронавирус и дальше продолжает существовать на территории этих регионов. Неизвестно, сколько еще бессимптомных носителей», — возмутилась медик в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, решение Чечни и Удмуртии может быть оправдано, только если они полностью закроют свои границы и будут справляться с эпидемией самостоятельно. «То есть никого не впускать, чтобы не занести SARS-CoV-2 или его штамм, и не выпускать», — уточнила специалист.

С тем, что регионы поспешили с отказом от ношения масок, согласился эпидемиолог Эдуард Шунков. В то же время он напомнил, что настоящую пользу маски приносят лишь при правильном использовании. «Главная проблема в том, что маски носят неправильно — надевают только на кассе, например. В транспорте тоже много людей без них. Смысла от них при таком отношении нет», — сказал он «Газете.Ru».

Его слова подтвердила инфекционист «красной зоны» Анна Баландина. «Правила ношения масок почти никто не соблюдает, поэтому я скажу крамольную мысль — по факту их использование слабо влияет на темпы распространения коронавируса», — сообщила она «Газете.Ru».

Эксперт добавила, что медицинские маски необходимо менять каждые два часа.

«А ношение текстильных масок, которые сейчас пользуются огромным спросом, вообще вызывает вопросы — есть ли хоть какая-то эффективность в их использовании? Так что отмена ношения масок никак не повлияет на ухудшение эпидемиологической ситуации в России»,

— заключила Баландина.

Ранее врач-эпидемиолог и депутат Геннадий Онищенко отмечал, что власти Чечни и Удмуртии приняли адекватное решение. По его мнению, и другим регионам необходимо выработать меры, благодаря которым можно было бы постепенно заменить масочный режим, который чиновник назвал «затянувшимся болотом».

Инфекционист Баландина считает, что отказаться от масок в столице и других регионах России смогут к лету-осени 2021 года. «Весной это делать все же побоятся из-за вероятности третьей волны. Все-таки новые штаммы сейчас действительно возникают, от этого никуда не деться и нужно еще наблюдать», — пояснила она.

Об этом же ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков – по его словам, с «открытым забралом» россияне смогут начать жить только в середине лета. В свою очередь, власти Москвы отмечали, что число заболевших и госпитализированных в столице неуклонно снижается. Заммэра города Владимир Ефимов пообещал, что в ближайшие месяцы жители города смогут вернуться к полноценной жизни.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» напомнила, что требование о ношении масок в общественных местах все еще не отменено, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране. Она заявила, что на сегодняшний день победа над коронавирусом возможна «лишь при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер».