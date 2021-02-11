9 месяцев лжи: чем завершилась история с подменой младенцев

Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел погибших новорожденных близнецов куклами в перинатальном центре в городе Ставрополе. Данных о роженице не найдено ни в одном роддоме края. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Реклама

10 февраля 2021 года в соцсетях появилась видеозапись, сделанная на кладбище в Дагестане. На ней 33-летний Дауд Даудов демонстрирует пластиковых кукол, обернутых в саван, утверждая, что их ему выдали в перинатальном центре Ставрополя вместо тел его умерших детей. Подмену мужчина якобы обнаружил, уже приехав в Дагестан.

«Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван, и вот что я увидел — здесь куклы. Здесь натуральные куклы. Значит мои дети живы?», — заявляет мужчина на видеозаписи.

Позднее МВД по республике Дагестан опубликовало видео, на котором Даудов рассказал свою версию событий. Он заявил, что его дети родились здоровыми в ночь на 3 февраля в Ставрополе. Несколько дней их мать пробыла в реанимации, а 9 февраля врачи сообщили, что младенцы умерли от кровоизлияния в мозг.

Проверить это можно было только через вскрытие, однако из религиозных соображений семья отказалась от процедуры — тела усопших сразу обернули в ткань и передали родственникам. В итоге, не заглядывая под покрывало, мать вместе с телами детей уехала домой на такси, утверждал мужчина.

В четверг, 11 февраля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что видео с подмененными детьми может быть фейком, поскольку женщины с указанными им данными не было в местном перинатальном центре №1.

К тому же в случае смерти тело выдает патологоанатомическая служба и у родных есть возможность увидеть его. «Все это очень странно», — подчеркнул губернатор.

В краевом Минздраве также сообщили ТАСС, что такая пациентка не поступала ни в один из двух перинатальных центров Ставрополя. «Ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году», — уточнили в ведомстве.

В итоге жену Даудова осмотрели врачи и выяснили, что она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся история — выдумка. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники МВД Дагестана, добавил глава региона.

Как передает Telegram-канал «Life Shot», женщина сообщила следователям, что Даудов слишком сильно хотел иметь детей, однако зачать никак не получалось. В конце концов она решила имитировать беременность, чтобы сохранить семью.

В течение девяти месяцев женщина успешно притворялась, а ближе к дате «родов» сняла квартиру неподалеку от перинатального центра, убедив родственников, что из-за опасности заразиться коронавирусом они вместе с ней поехать не могут.

Когда пришла пора «рожать», женщина придумала легенду о том, что малыши якобы умерли при родах в перинатальном центре Ставрополя. После этого она купила крупных кукол и наполнила их песком, чтобы увеличить вес. Затем до последнего не давала никому на них взглянуть — она заявила семье, что в роддоме ей якобы сказали, что умершие дети должны быть изолированы.

При этом в своих показаниях правоохранителям, которые опубликовал Telegram-канал «Life Shot», женщина утверждает, что на некоторое время поверила, что беременна. Более того, после покупки кукол она их одевала и пеленала.

«Во время похорон супруг вскрыл мой обман, обнаружив кукол вместо младенцев. Я ввела в заблуждение всех своих родственников, о чем, очень сожалею», — заключила она. После инцидента ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.