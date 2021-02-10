Казни в Крыму: ФСБ раскрыла документы о преступлениях нацистов

Зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков сообщил о том, что ФСБ рассекретила архивные документы о массовых казнях гитлеровскими войсками мирных жителей полуострова во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

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Среди ставших доступными документов отдельно он отметил свидетельские показания советских переводчиков, перешедших на сторону нацистов и являвшихся соучастниками преступлений в концлагере «Красный» (поселок Мирное, недалеко от Симферополя).

Там немцы при содействии местных коллаборационистов с 1942 по 1944 год, когда он был освобожден Красной армией, с особой жестокостью убили около 15 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей.

«Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но недоказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала», — указал Бобков.

Также ФСБ обнародовала копию постановления от 1969 года о возбуждении уголовного дела против оберштурмбаннфюрера СС, начальник зондеркоманды 11a, входившей в состав айнзацгруппы D и осуществлявшей массовые убийства на Украине и в Крыму, Пауля Цаппа.

«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысячи человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года», — рассказал крымский политик.

Лагерь был построен на территории одноименного совхоза в 1942 году и состоял из деревянных бараков, по 60 человек каждый.

Территория, на которой содержались узники, представляла собой прямоугольник длиной 100 метров и шириной 40 метров, огражденный двумя рядами колючей проволоки.

Условия содержания узников были бесчеловечными и изуверскими. Бараки представляли собой помещения, где преобладала грязь и антисанитария, наблюдалось множество паразитов. В мае — июне 1943 года в лагере была эпидемия сыпного тифа, говорится на сайте, посвященном мемориальному комплексу на территории лагеря.

Надзиратели следили, чтобы у узников не вырастали ногти, в случае их обнаружения их немедленно стригли большими садовыми ножницами. Арестованным заключенным выдавали в день около 300 грамм хлеба и миску баланды без следов жира. Передачи запрещались. Заключенных кормили один раз в день — в обед.

Летом 1943 года гитлеровцами на площади был вкопан в землю столб, к которому привязывали узников, оставляя их без пищи и воды на целые сутки. Очевидцы вспоминали, что однажды в лагере в металлической бочке сожгли юношу, пытавшегося совершить побег.

Заключенных под охраной добровольцев ежедневно после утренней проверки выводили из лагеря на работу — на железнодорожную станцию на ремонтные работы, на близлежащие поля или в сад на сельскохозяйственные работы.

Согласно заключению комиссии по расследованию, в лагере проводилось массовое уничтожение узников путем истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми, замучено несколько тысяч человек.

Что касается Цаппа, то в апреле 1944 года он получил должность руководителя абшнита СД в Дрездене и покинул СССР. После войны он скрылся от международного трибунала под именем Фридриха Бёма.

Интересно, что в последние месяцы войны под этим именем он был задержан американскими войсками в Кройте на Тегернзее, но уже в июле 1945 года его освободили. После этого Цапп работал торговым представителем в одной из частных немецких фирм, пока в ноябре 1967 года не был арестован вновь в городке Бебра.

В 1970 году Цапп был приговорен земельным судом Мюнхена к пожизненному тюремному заключению, но в 1986 году был освобожден досрочно и пробыл на свободе до конца жизни. Умер убийца в возрасте 94 лет в немецком городе Бад-Арользен.