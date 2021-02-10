«Рынок смерти»: к чему привел дефицит кислородных баллонов

Нехватка кислородных баллонов, которые активно используются для поддержания жизни пациентов с коронавирусом, спровоцировала появление черного рынка. В Мексике, например, только за первые три недели января спрос на кислород по всей стране вырос на 700%. В связи с этим увеличилось и количество мошенников, которые пытаются продать баллоны с заветным кислородом как минимум в три раза дороже его стандартной цены, сообщает The New York Times со ссылкой на главу федерального управления по защите прав потребителей Мексики Рикардо Шеффилда.

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Как сообщают местные СМИ, по всей стране сейчас орудуют организованные преступные группы, которые угоняют грузовики, наполненные кислородными баллонами прямо из больниц, угрожая медработникам пистолетами.

«Мы находимся на рынке смерти. Если у тебя нет денег, ты можешь потерять члена своей семьи», — рассказал NYT один из участников черного рынка Хуан Карлос Эрнандес.

При этом на честность участников черного рынка рассчитывать не приходится. Так, Мигель Анхель Мальдонадо Эрнандес занял у своих друзей несколько тысяч долларов, чтобы заказать больной матери машину, откачивающую очищенный кислород. В результате ему прислали нерабочий аппарат без возможности возврата денег.

«Вы находитесь в стрессовой ситуации, страдаете за свою семью. В такие моменты кончаются варианты, и ты попадаешься на удочку мошенников», — объяснял Эрнандес, которому так и не удалось спасти больную мать.

Похожая ситуация — в Египте, где среднесуточное потребление кислорода в больницах достигло полумиллиона литров в день. По словам Мохаммеда Эль-Гархи, главы попечительского совета благотворительной больницы в Шаркии, из-за кислородного кризиса цены на баллоны выросли втрое. При том повторно наполненные баллоны на черном рынке стоят ничуть не дешевле, подчеркнул чиновник.

«Теперь кажется, что покупать баллоны с кислородом — это все равно что заказывать запрещенные наркотики», — подчеркнул Эль-Гархи.

Отчаянная потребность в кислороде возникла и в Перу. Отдельные предприятия утроили цену на баллоны, заставив людей продавать свое имущество, чтобы позволить себе покупку. Некоторые местные жители при этом увидели в сложившейся ситуации неплохую возможность заработать: так, в городе Вилья-Эль-Сальвадор собралась группа из 13 друзей, которые объединили свои сбережения и открыли кислородный завод. Правда продают они его в три раза дешевле, чем в других местах.

Сигналы о том, что в коронавирусных стационарах недостает кислорода, поступают и в России. Например, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще в октябре 2020 года заявил напрямую: «У нас кислорода не хватает». Слова чиновника цитировало агентство «ПензаИнформ».

Известно о затруднениях и в других регионах. Издание URA.ru публиковало рассказ брата и сестры из Курганской области, чья мать скончалась в декабре 2020-го из-за отсутствия кислорода в больнице. Еще пятеро пациентов скончались в городской больнице Ростова-на-Дону из-за перебоев с поставкой кислорода осенью, сообщало «Би-би-си».

В целом по России производство жидкого и газообразного медицинского кислорода в первой половине 2020 года выросло на 14% и 29% соответственно, уточняет Минпромторг. Не менее значительно вырос и спрос, сообщал ранее сотрудник компании, производящей дыхательные аппараты и кислородные баллоны, «Рев и Партнеры» Артур Ахметдинов.

«Частные лица пытаются купить себе баллоны с медицинским кислородом для личного пользования, так сказать, на всякий случай», — уточнял он.

В январе 2021 года 10 баллонов с кислородом украли из одной из городских больниц в Пензе. Злоумышленник сообщил сотрудникам больницы, что он должен перезаправить баллоны. Получив доступ к ним и погрузив все необходимое в машину, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», сейчас полицейские ведут розыск преступника.

Желание заработать в сентябре 2020 года заставило пойти на кражу и четверых жителей Оренбурга. По данным местных СМИ, мужчины вынесли с неохраняемой территории одной из организаций четыре кислородных баллона, которые потом планировали продать в сети. Однако пройти незамеченным мимо сотрудников ППС злоумышленникам не удалось – на шагающих с баллонами в руках мужчин обратили внимание, их задержали.

Обзавестись заветным баллоном в августе 2020 года попытался и житель Севастополя, который хотел украсть его с территории охраняемой больницы. Однако попытки злоумышленника вовремя заметил сторож медучреждения и вызвал Росгвардию. Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.