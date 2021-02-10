«Трудно, тяжело, больно»: как игра на бирже доводит до нервного срыва

«Думал, что совершил непоправимое»

На американскую брокерскую компанию Robinhood подали в суд после смерти молодого инвестора – площадку обвиняют в недостаточной поддержке клиентов и недобросовестной деловой политике, сообщает CNBC.

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Засудить Robinhood решила семья 20-летнего трейдера Александра Кирнса, который покончил с собой в июле 2020 года. Во время пандемии молодой человек решил увеличить свои доходы с помощью биржи, доступ к которой Robinhood на тот момент предоставляла без ограничений по опыту и возрасту. Для начального капитала он использовал деньги, подаренные родственниками и накопленные за время летних подработок.

«Я не видел в этом никакой опасности, так как сын всегда интересовался биржей и обещал быть осторожным. В общей сложности он вложил около $5 тыс., как нам сообщили позже», — рассказал CBS News отец Александра Кирнса.

Однако уже через несколько месяцев молодому человеку пришло уведомление об отрицательном балансе в $730 тыс., который он счел за свой долг и впал в состояние стресса. Усугубило ситуацию второе уведомление от компании, в котором она требовала выплатить первые $170 тыс. уже в ближайшие дни.

«Он думал, что совершил непоправимое и причинил вред всей семье. Если бы кто-то вовремя вмешался и все ему объяснил, трагедии бы не произошло», — заявил глава семьи Кирнс.

Как выяснилось позже, молодой американец пытался разобраться в ситуации на протяжении суток: он трижды отправлял письма по электронной почте на адрес службы поддержки. «Мне неправильно обозначили сумму долга, продажи должны были компенсировать мои покупки. Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, разобраться в этом?» — писал Александр Кирнс, получая в ответ только автоматические ответы.

Не дождавшись внятного объяснения от службы поддержки, молодой человек совершил суицид. Через день после этого ему на почту пришло письмо: в нем представители Robinhood принесли извинения за ошибку и сообщили о снятии блокировки с его счетов.

Теперь компании предстоит отстаивать свою позицию в суде. Адвокаты семьи Кирнс убеждены: если бы компания имела больше сотрудников для работы с клиентами и вовремя отреагировала на письма молодого человека, он был бы жив. Помимо обвинений в несвоевременном реагировании на запросы и причинении эмоционального стресса по неосторожности родители погибшего также намерены предъявить претензии за то, что трейдеру позволили торговать опционами — рискованным финансовым инструментом — несмотря на отсутствие опыта.

В Robinhood отказались комментировать инцидент, при этом отметив, что они «опустошены» смертью Алекса. Позже CBS News опубликовала заявление компании о том, что с лета прошлого года они изменили подход к работе — пересмотрели требования к опыту и возрасту пользователей, а также стали предоставлять больше учебных материалов. Кроме того, в компании начала работать телефонная служба поддержки для клиентов с опционами.

О чем стоит помнить начинающим трейдерам

Процесс инвестирования отнимает много времени и нервов — несмотря на это число трейдеров ежегодно увеличивается. Только в 2020 году на Московской бирже зарегистрировались более пяти миллионов частных инвесторов. Это абсолютный рекорд с момента образования биржи в 2011 году.

Как объяснил «Газете.Ru» специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко, повышенный интерес к инвестициям произошел на фоне того, что засидевшиеся дома россияне стремились найти любой вариант заработка.

«В этом плане биржа была очень привлекательным местом заработка — она работала все время, так как не требует от участников личного присутствия. И многим действительно удалось там заработать хорошие деньги. В результате сарафанное радио разнесло по всем уголкам информацию о том, что найден способ заработка и люди начали массово регистрироваться на бирже», — рассказал эксперт.

По словам трейдера, в начале пути каждого участника биржи будет ждать много триггеров — внимание будет привлекать масса на первый взгляд выгодных сделок, а руки будут невольно тянуться проверить счет каждую минуту. Чтобы не оказаться в стрессовой ситуации из-за малейшего движения на рынке, новичкам стоит быть готовыми к разным вариантам развития событий. В первую очередь, нужно брать на себя ответственность за свои действия, советует Зайченко.

«Не стоит слушать всяких Robinhood и их рекомендации. Намного полезнее, просвещаться в этой теме самостоятельно, правильно мыслить и нарабатывать правильные методики, чтобы потом опираться только на свой опыт и слушать только себя, — отметил трейдер.

— Россияне привыкли искать формулу «по щучьему велению, по моему хотению», но ее нет. Есть только одна – «трудно, тяжело и больно». Когда россиянин это поймет, его жизнь изменится кардинально. Жители нашей страны любят обвинить кого-то, но не себя. Это касается и биржи.

Она работает по своим законам, которые не изменятся, только потому что кто-то хочет заработать. К этому нужно идти самостоятельно – получать классическое образование, проходить курсы, учиться у квалифицированных трейдеров, которые могут поделиться своим опытом».

Начинающим трейдерам также стоит запастись терпением, уверен экономист: «Не стоит мечтать о том, что случится чудо. Оно может и случится – но в лучшем случае через несколько лет».

Согласна с коллегой самый известный частный трейдер-пенсионер России, преподаватель Школы Мосбиржи Лариса Морозова.

«Те, кто только приходит на биржу, все время куда-то спешат – особенно это касается молодых людей. Им нужно здесь, сейчас и как можно больше. Однако так дело на бирже не идет. Нужно вкладывать и ждать, не дергаясь и не проверяя счета ежеминутно. Нужно четко понимать, что ситуация может измениться уже на следующий день, ничего трагичного не происходит. Самый важный совет – это иметь терпение и не возлагать все надежды только на такой способ заработка», — заключила собеседница «Газеты.Ru».