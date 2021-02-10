«Это пугает»: выявлена новая опасная мутация коронавируса

В графстве Бристоль на юго-западе Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Мутация, названная Е484К, вызывает беспокойство, поскольку она более заразная, а также может быть устойчива к антителам, выработанным естественно или путем вакцинации, пришли к выводу специалисты Консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам при правительстве Великобритании.

Отмечается, что бристольский штамм отличается от выявленной осенью прошлого года кентской мутации тем, что изменения затронули шиповидный белок. С его помощью вирус активнее проникает в клетки организма.

Ранее еще один штамм выявили в Ливерпуле — его патогенность пока изучается. Отмечается, что бристольской и ливерпульской разновидностью SARS-CoV-2 уже заразились 76 человек.

В минздраве страны заявили, что теперь на территории Великобритании циркулируют уже минимум четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории представляющих повышенную опасность. Помимо кентского и бристольского речь идет о штаммах, обнаруженных в Южно-Африканской Республике и Бразилии.

Напомним, что в сентябре 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что она распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.

При этом свидетельств, что штамм более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. По данным ВОЗ, вспышки были зафиксированы в 86 странах по всему миру.

Незадолго до этого в ЮАР и Бразилии были обнаружены более опасные мутации коронавируса, которые могут подхватить даже переболевшие. Штамм из ЮАР зафиксирован уже в 44 государствах, а бразильским заразились жители 15 стран.

Помимо этого, по данным ВОЗ, в мире циркулирует более 1,5 тыс. мутаций коронавируса, которые не представляют особой опасности для человека.

Как пояснил «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган, эволюция вируса вызывает тревогу.

«Потому что если в России произойдет распространение более заразных штаммов — британского или южноафриканского, которые менее подвержены нейтрализации с помощью антител, может быть спровоцирована третья волна эпидемии.

Несколько дней назад было обнаружено, что у британского штамма, о котором стали говорить в декабре 2020 года, в некоторых регионах Англии присутствует еще одна мутация в спайк-белке Е484К. Эта мутация имеется и у южноафриканского варианта, которому она помогает уходить от имеющегося иммунитета. Именно по этой причине в ЮАР перестали использовать Оксфордскую вакцину, так как оказалось, что она малоэффективна против штаммов, содержащих указанную выше мутацию», — подчеркивает эксперт.

Инфекционист Лилия Баранова в свою очередь добавила, что хотя вирусы мутируют постоянно, именно изменения в спайк-белке, которые патоген использует для внедрения в клетки, создают большую проблему для ученых, которые изучают SARS-CoV-2.

«С одной стороны, мутации коронавируса — нормальное явление. Как и другие вирусы, новый коронавирус постоянно мутирует, чтобы выжить и остаться в популяции.

Однако то, что происходит сейчас вызывает недоумение, поскольку обычно происходит снижение патогенности, то есть он становится менее опасным. Но в этом случае все наоборот», — рассуждает собеседница «Газеты.Ru».

Она добавила, что сценарий новой мировой эпидемии возможен из-за того, что пока не удается купировать вирус — остановить массовое распространение и полностью изучить его природу. Эта информация поможет гораздо быстрее справиться с SARS-CoV-2.

«Складывается ощущение, что коронавирус с нами еще надолго. То, как он мутирует, пугает. Да, сейчас снижается заболеваемость, но буквально через несколько месяцев к нам проникнет другая вариация и начнется все заново: ограничения, загрузка медсистемы и смерти», — заключила Баранова.