«Вопрос выживания»: как европейский бизнес игнорирует ковид-ограничения

В Польше владельцы ресторанов, отелей и спортивных комплексов один за другим открывают свои заведения, несмотря на запреты со стороны властей. Еще в январе предприниматели запустили в соцсетях хэштег #OtwieraMY (#МыОткрываемся), чтобы предупредить правительство о своем намерении. В феврале они приступили к активным действиям.

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И хотя 1 февраля 2021 года в Польше ослабили некоторые ограничений — вновь открылись музеи и магазины на площадях торгово-развлекательных центров — основные ограничительные меры пока остаются в силе. В частности кинотеатры, театры, спортивные клубы и гостиницы все еще закрыты, а кафе и рестораны работают только навынос.

В правительстве предупредили, что нарушителям будут выписаны штрафы вплоть до $8000. Кроме того, их будут исключать из программы государственной помощи пострадавшему от пандемии бизнесу.

Польская федерация фитнеса, которая неоднократно призывала к прекращению карантина, сообщила местным СМИ, что в начале февраля несмотря на запрет было открыто уже 1600 спортивных сооружений.

А варшавский паб, известный своими стенами, украшенными пивными крышками, пошутил в Facebook, что будет переименован в «Варшавский музей пивных крышек», чтобы ему можно было снова принимать посетителей.

Оригинально подошли к протесту против ограничительных мер и в Бельгии. Там в коммуне Пепенстер хозяйка одного из баров в знак протеста поселилась в своем заведении, а прохожих стала приглашать «в гости».

«Деревня без кафе — мертвая деревня», — заявляла она местным СМИ. По ее мнению, хотя правительство помогает рестораторам, этих шагов недостаточно, чтобы спастись от окончательного закрытия заведений.

В Италии между тем с 15 января незаконно открылись уже 50 тыс. точек общепита, сообщает телеканал Euronews. Ограничительные меры в стране разрешают лишь торговлю навынос и предусматривают запрет на обслуживание клиентов после 18:00.

«Ограничения, которые власти вводят в связи с этой так называемой чрезвычайной ситуацией, разрушают всех нас как психологически, так и экономически», — сказал телеканалу директор римского ресторана Loste Ria Маурицио.

«Мы открылись, потому что у меня семья — жена и трое детей. Мы живем отдельно друг от друга. И я вам скажу, что в течение трех недель у меня не было возможности давать им деньги каждую неделю, чтобы они покупали продукты и хотя бы как-то заполняли холодильник, чтобы мои дети могли есть. Нам приходит конец», — заметил повар заведения, не пожелавший называть свое имя.

«Давайте начистоту. Если я открываю ресторан и работаю до 22.00, как и многие другие, значит ли это, что мои клиенты заразятся коронавирусом, а те, кто ходят в супермаркеты, прочие магазины, ездят в автобусах, не заразятся?

Закрывайте все коммерческие предприятия, как это было у нас в марте прошлого года. На это я согласен. Но вы не заставите меня закрыть ресторан, когда занятые в других сферах деятельности бизнесмены продолжают работать»,

— сообщил Euronews владелец римского ресторана Fuoco&Farina Макс Виетри.

Массовые «ресторанные бунты» проходят и в Черногории. Еще в ноябре Содружество работников общепита поставило в известность о своих планах председателя парламента страны Алексу Бечича, однако власти никак не отреагировали.

«Для нас это вопрос выживания. В нашей отрасли трудятся около 20 тыс. человек. Мы открываем наши заведения и работать будем, как раньше, соблюдая безопасное расстояние при размещении гостей. Мы готовы нести ответственность за свои действия», — написали в открытом письме рестораторы.