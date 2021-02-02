«Замкнутый круг»: как в России завышают цены на услуги ЖКХ

Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки в регионах из-за случаев завышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В частности нарушения были выявлены в Пермском крае, Кировской и Новосибирской областях. Проверка в последней уже привела к исключению из тарифов энергоснабжающей организации необоснованных платежей.

Тем временем в Томской области при установлении тарифов по теплоснабжению для муниципального предприятия были зафиксированы незаконные растраты и хищение денег на выплате премий персоналу. Кроме того, прокуроры реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями ложной информации.

Нарушения зафиксировали и в Республике Мордовии, Курганской области и Удмуртской Республике — там власти устанавливали тарифы на услуги ЖКХ без согласования с антимонопольной службой.

«Вы собственники, вот и решайте»

С завышенными тарифами столкнулась и Мария из Челябинской области. Она уже несколько лет судится с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.

«Как можно присылать платежки на горячую воду, если у нас в доме ее уже лет 5 нет. Мы нагреваем воду в ведрах кипятильником. Самое смешное, что, обратившись за помощью к местной администрации, нам сказали: «Вы собственники, вот и решайте». Более того, платежки огромные за то, чего нет», — посетовала собеседница «Газеты.Ru».

Та же беда — в селе Тарловка республики Татарстан. Собственникам приходят огромные счета за газ, которого у них никогда не было. По словам местного жителя Евгения, у поселения нет даже газовой магистрали и подводов к дому — большинство жителей используют печное отопление.

«Платежки по 6-7 тыс. рублей за газ, мы собрались поселком и решили, что платить не будем. Но это же абсурд, за долги нам приходят предписание с угрозой отрезать его. Ну режьте, если найдете что», — смеется мужчина.

С проблемами также столкнулась Инна из города Сенгилей Ульяновской области. «Моей матери, которая была собственницей квартиры и умерла около года назад, до сих пор приходят счета, хотя сейчас там никто не живет», — рассказала она.

Девушка с супругом обращались и в управляющую компанию, и в ресурсоснабжающие организации, однако все претензии там переадресовали в администрацию города.

«Это замкнутый круг, они все перекидывают стрелки друг на друга. Я даже в наследство вступила, чтобы при смене собственника квартиры поменялось и имя в платежках. Но и это не помогло. В итоге мы обратились в суд и теперь просто живем там. К тому же из-за пандемии никто не хотел рассматривать такие несущественные вопросы», — возмутилась собеседница «Газеты.Ru».

«Проблема не граждан, а компаний»

Коммунальные тарифы — за воду, электричество и отопление — устанавливаются местными органами самоуправления индивидуально в каждом регионе, но твердая величина регулируется государством, напомнил «Газете.Ru» руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

«В большинстве своем проблема с завышенными тарифами не граждан, а организаций, которые с этими людьми работают: управляющих и ресурсоснабжающих компаний, поставщиков», — поясняет эксперт.

При этом выше установленных властями сумм коммунальные службы начислять не могут. Проверить наценку может любой — достаточно зайти на сайт региональной службы по тарифам и сравнить их эталонную тарифную сетку с цифрами из платежки или с сайта управляющей компании, отмечает юрист Николай Плошин.

«После обнаружения завышения достаточно, чтобы всего один из жильцов обратился в надзорные органы — прокуратуру, жилинспекцию и в Федеральную антимонопольную службу, которая устанавливает эталонные тарифы.

В течении месяца ведомства по закону обязаны ответить. Если будет установлен факт нарушения, то начнется проверка, а заявителю вернут деньги согласно законодательству», — добавил эксперт.

С 2018 года Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ внес изменения в Жилищный кодекс. Согласно статье 157 ЖК РФ, при выявлении фактов неправомерного завышения тарифов ЖКХ, управляющая компания обязана уплатить штраф в размере 50% суммы превышения, который пойдет в доход гражданина, подавшего жалобу.

«Есть еще такая часть услуг как содержание домов — уборка в подъездах, ремонт крыши или чистка снега — все, что касается непосредственной эксплуатации дома. В этом случае тариф как правило предлагается управляющей организацией, которая обслуживает дом, а утверждается собственниками на общем собрании», — напоминает адвокат Сергеев. При этом местные органы самоуправления устанавливают минимальный тариф по городу — от этой цены собственники отталкиваются при обсуждении.

«Соответственно, если жильцы видят завышенные суммы в платежках, то им сначала нужно понять, откуда такая цена взялась, посмотреть какие тарифы утверждены в городе — эта информация в открытом доступе. Надо сравнить его со своим и, если он отличается, то делать запрос в УК. Любой гражданин имеет на это право, там должны объяснить весь порядок ценообразования. Если не ответили, то можно применять различные процессуальные инструменты: подавать иски о бездействии и заставить их дать ответ», — рассуждает Сергеев.

После этого, по словам эксперта, необходимо проверить, утверждали ли собственники тариф на самом деле — если нет, жильцы повторно обращаются в управляющую компанию с просьбой сделать перерасчет по среднему городскому тарифу.

«Если они этого не сделают, то можно обратиться в надзорный орган в этой сфере — это Государственная жилинспеция, можно писать обращения туда, они обязаны будут инициировать проверку. Если они выявят нарушения, то выдадут предписание сделать перерасчет и УК должна жителям все вернуть. Иногда конечно бывают случаи злоупотребления, когда жители долго не замечают и суммы огромные собираются — это незаконно, это мошенничество. Если будет выявлен факт, что в особо крупном размере, то это трансформируется в уголовные дела», — заключил юрист Сергей Сергеев.