«Хотим работать»: Европа протестует против карантина

В Европе в минувшие выходные прошла волна протестов из-за продления или ужесточения карантинных мер по коронавирусу. Акции прошли в Венгрии, Австрии и Бельгии, сообщает издание The Guardian.

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В Вене в воскресенье, 31 января, около 5 тыс. человек вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с пандемией. Акция состоялась, несмотря на запрет на любые массовые мероприятия, введенный полицией в выходные дни, поскольку ранее большинство участников предыдущих «антикарантинных» протестов намеренно не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Многие демонстранты отказались от соблюдения санитарных предписаний и на этот раз.

Среди вышедших на улицы граждан были сторонники неонацистских движений и люди, намеренно устраивавшие беспорядки. После того как собравшиеся отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала задерживать протестующих.

Выйти на демонстрацию 31 января жителей Вены призвала праворадикальная «Австрийская партия свободы» после того, как власти отказали ей в праве провести в субботу, 30 января, протест против запрета на массовые мероприятия. Свое решение отказать в проведении акции полиция мотивировала опасностью распространения коронавируса, передавало издание DW.

В Австрии действуют строгие карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов.

В Брюсселе правоохранители также разогнали несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства, более сотни человек были арестованы. Как сообщил телеканал RTBF, в манифестации принимали участие около 400 граждан.

Протестующие собрались у Северного вокзала Брюсселя, выкрикивали лозунги, требуя свободы перемещений, бросали петарды. На место событий были стянуты свыше 500 человек полицейского спецназа, которые после нескольких предупреждений очистили площадь.

В Бельгии с октября действует жесткий карантин. Запрещены любые массовые собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая частные вечеринки, в гости разрешается приглашать не более одного человека под угрозой штрафа от €200.

В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, ношение масок обязательно повсюду, с 22:00 (00.00 мск) до 06.00 (08.00 мск) действует комендантский час. Кроме того, с 28 января и до 1 марта правительство Бельгии запретило все необязательные поездки за рубеж, в том числе в соседние страны Евросоюза.

В столице Венгрии Будапеште протестовали работники гостиничного бизнеса. Дело в том, что строгий карантин в стране продлили до 1 марта, и предприниматели жалуются, что не получили обещанной правительством финансовой помощи.

Организаторы митинга призывали участников к гражданскому неповиновению. «Мы здесь как налогоплательщики и предприниматели. Мы хотим работать. Сейчас мы чувствуем, что наши основные конституционные права, наши свободы втоптаны в грязь», — заявил один из демонстрантов Силард Эксеньи телеканалу YTN.

Акция в Праге, в Чехии, прошла под девизом «Мы люди, вы нас не выключите». Собравшиеся на Вацлавской площади заявляли, что они не дети и способны сами нести ответственность за свои жизнь и здоровье, а правительственные ограничения называли издевательством.

Около 400 человек в выходные дни вышли на протестные акции против существующих ограничений пандемии коронавируса и в Мекленбурге-Передней Померании в Германии, передает Немецкое информационное агентство.

По данным полиции, около 200 участников марша прошли через городской центр — некоторые граждане также принципиально не надевали средства защиты. Участие в акции приняли и автомобилисты, выстроившиеся в колонну.

В субботу, 30 января, около 200 человек также впервые протестовали в другом немецком регионе Нойбранденбурге против, по их мнению, слишком строгих ограничений пандемии коронавируса. В общей сложности около 100 автомобилей проехали по двум маршрутам через город, а также ненадолго до Бург Старгарда и обратно. Это привело к столкновению двух автомобилей, в котором никто не пострадал. Всего было зарегистрировано шесть административных правонарушений, писало издание DW.