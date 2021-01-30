Помочь бедным: ВОЗ предостерегла от «прививочного национализма»

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцины от COVID-19 следует сначала ввести всем уязвимым группам и медицинским работникам по всему миру, а затем уже проводить массовую вакцинацию населения в каждой из развитых стран.

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Если её предложение будет принято, то это будет означать, что богатые страны, такие как Великобритания, отменят массовую вакцинацию своих граждан после введения препарата приоритетными группам и вместо этого будут помогать с вакцинацией в других государствах, сообщает BBC.

«Мы обращаемся ко всем странам: подождите. Вместо того, чтобы спешить с вакцинацией одной страны, нам нужно сделать очень много [в помощь менее успешным в плане вакцинации государствам]. Мы должны делать это вместе», — сказала она.

По словам Харрис, к настоящему времени 95% всего объема вакцинации было проведено только в 10 странах мира.

Ее слова прозвучали на фоне того, как Евросоюз объявил об экспортном контроле над вакцинами, производимыми в рамках блока.

ЕС ввел эту меру на фоне скандала из-за недопоставок препарата британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca.

Маркус Зёдер, премьер-министр федеральной земли Баварии и возможный будущий канцлер Германии, заявил телеканалу ZDF, что у него сложилось впечатление, что Еврокомиссия «приняла решения слишком поздно и сделала ставку только на несколько компаний, согласовав цену в рамках типично бюрократической процедуры ЕС».

«Они совершенно недооценили фундаментальную важность ситуации», — посетовал немецкий политик.

Заместитель главы ВОЗ Марианджела Симао сказала, что это «очень тревожная тенденция», которая будет способствовать продлению пандемии. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также предупредил, что «прививочный национализм» может привести к «более длительному выходу из пандемии».

«Накопление вакцин [всего в нескольких странах] будет поддерживать пандемию и замедлять восстановление мировой экономики. Помимо того, что это будет «катастрофический моральный провал, который может еще больше усилить глобальное неравенство», — сказал глава ВОЗ.

Иллюстрируя существующее неравенство, Гебрейесус сообщил, что более 39 млн доз препарата против коронавируса нового типа было введено в 49 странах с высоким уровнем дохода, но только 25 млн — в одной из стран с низким уровнем жизни.

Основатель Microsoft Билл Гейтс также призывает противодействовать «прививочному национализму». Он указывает на необходимость того, чтобы главы государств и правительств обеспечивали справедливое распределение вакцин, потому что ни одна страна не должна оставаться одинокой в борьбе с COVID-19.

По прогнозам филантропа, что в ближайшее время бедные страны столкнутся с 6-8-месячным отставанием от более богатых государств в получении доступа к вакцинам против коронавируса, сообщает Reuters.

Богатые страны, имеющие доступ к проверенным вакцинам, включая США, Великобританию и большую часть Европейского Союза, смогут сделать прививки своим наиболее уязвимым категориям гражданам к середине марта, говорится в отчете Economist Intelligence Unit.

Другие богатые страны должны наверстать упущенное к концу июня. Между тем, большинство стран со средним уровнем дохода не смогут вакцинировать необходимое количество своих граждан даже к концу 2022 года.

«Единственным исключением является Россия, благодаря своей вакцине «Спутник V» собственного производства. (Китай и Индия также имеют свои собственные вакцины, но, вероятно, будут испытывать затруднения из-за численности своего населения.)», — указывают эксперты.

В более бедных странах достижение значимого количества вакцинированных — достаточного для нормализации жизни — может оказаться невозможным до 2023 года, если вообще когда-либо будет реализовано, резюмируют аналитики.