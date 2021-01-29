Без музеев и кафе: как безопасно слетать в Грецию и Сингапур

С 8 февраля Россия возобновит авиасообщение с двумя южными направлениями — Грецией и Сингапуром. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Регулярные рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, при этом количество пассажиров за оба рейса не должно превышать 500 человек. Для въезда потребуется обычная виза, а также сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

Всем пассажирам, кроме тех, кто приезжает в Грецию для транзита, также необходимо не позднее чем за день до прибытия заполнить специальную форму PLF на сайте travel.gov.gr. Помимо прочего, там нужно обязательно указать, где вы будете жить в период обязательной недельной изоляции.

«Мы ждали решения об открытии Греции с российской стороны. Начинают летать в Афины не только «Аэрофлот», а «Эгейские» авиалинии тоже. Греки могут прилетать по обычным визам в Россию (ранее не могли). Квота пока остается, но еще не вечер. Это первый шаг, дальше будет еще лучше», – сообщила гендиректор клуба путешествий «Бизнес Океан» Инесса Саух порталу «Tourdom».

По словам управляющего директора «TEZ TOUR Греция» Димитриса Харитидиса, в ближайшее время большого спроса на поездки в Грецию не предвидится, так как там продолжают действовать строгие ограничения. Например, в январе страна ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов. Для тех, кто приезжает на более короткий срок, ограничение действует до отъезда. Иностранные туристы обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус по прибытии.

«Сейчас в Греции еще действуют карантинные меры, поэтому лимит (500 человек в неделю — «Газета.Ru») вряд ли наберется. Ближе к сезону и даже к весне квота, я думаю, будет увеличена. Видим, что движение в эту сторону уже пошло», — подчеркнул эксперт.

Для местных жителей также действует национальный карантин, включающий в себя комендантский час между 22:00 и 05:00, а также запрет на работу большинства магазинов и школ. Передвигаться между регионами можно только получив разрешение через SMS-код. Закрыты рестораны, кафе, музеи и развлекательные учреждения.

«Музеи и другие объекты показа закрыты, перемещение по стране ограничено. По нашим наблюдениям, в основном россияне едут в Грецию едут по делам бизнеса и для воссоединения с семьей», — цитирует АТОР слова представителя одной из туристических компаний Греции.

Рейсы в Сингапур пока будут вылетать из РФ один раз в неделю, однако при благоприятном развитии событий их число может вырасти, уточнили в Singapore Airlines. «При позитивном развитии ситуации частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю», — указано в сообщении перевозчика.

Сейчас рейсы уже появились в расписании, тарифы держатся на уровне примерно 67 тыс. руб. в одну сторону. Въехать в страну могут по-прежнему только отдельные категории российских граждан, предупредили в посольстве России в Сингапуре.

«В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

При этом все пассажиры должны иметь медицинскую справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. По прибытии они должны соблюдать двухнедельный карантин с обязательным тестом на коронавирус по окончании самоизоляции, а также приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 с минимальным покрытием не менее $22,6 тыс.

Развлекаться в стране также пока довольно затруднительно — для посещения любых магазинов нужно записываться в очередь через телефонное приложение «Безопасный вход» или отметиться на входе. Между людьми должно соблюдаться расстояние в метр, за исключением случаев, когда это невозможно из-за нехватки места, например, в лифте или в общественном транспорте. В общественном транспорте запрещено разговаривать.

Как отмечают эксперты авиаотрасли, маршрут Москва-Сингапур, вероятнее всего, будет востребован лишь у ограниченной аудитории путешественников.

«До пандемии Сингапур использовался преимущественно как транзитный хаб для перелета в государства Юго-Восточной и Северной Азии, а также в Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время гражданам РФ въезд с туристическими целями в такие страны, как Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Гонконг или материковый Китай, закрыт. Возможно, что некоторым путешественникам будут интересны отдельные стыковки через Сингапур, например, на Мальдивы. Возможно, если откроется Бали, то будут востребованы и перелеты по этому индонезийскому направлению», — сообщил источник «Вестник АТОР».

В конце декабря власти Сингапура объявили о запуске инициативы Connect Singapore, в рамках которой намеревались разрешить краткосрочное пребывание в стране сроком до 14 дней без обязательного карантина для бизнесменов, официальных лиц и путешественников с высокой экономической ценностью из всех стран мира.

В течение этого периода иностранцев будут регулярно осматривать врачи, а на третий, пятый, седьмой и 11 день пребывания нужно будет сдать экспресс-тесты на антитела. Для въезда в Сингапур также потребуется отрицательный ПЦР-тест, по прибытии предстоит пройти еще одно ПЦР-тестирование.

Напомним, что штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся не более 1% за 14 дней.

В Греции за минувшие сутки зафиксировали 713 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии в стране заболели 155 тыс. человек. В Сингапуре всего 34 новых случая и 59 тыс. зараженных с начала пандемии.