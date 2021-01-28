В интернете не курят: в России ужесточили правила продажи табака

В России сегодня вступили в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Они запрещают продажу в интернете никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.

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Согласно документу, под никотинсодержащей продукцией понимаются любые изделия, которые содержат никотин в чистом виде или полученный путем синтеза, а также его производные: соли никотина, предназначенные для потребления посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания.

Под запрет на онлайн-продажу попали и изделия для систем нагревания табака — стики, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл.

Помимо кальянов, теперь запрещено приобретать в сети любые устройства для нагревания табачных стиков, вейпы, которые производят пар из никотинсодержащих жидкостей, и электронные сигареты.

Также закон устанавливает требования к составу никотинсодержащей продукции — концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл. По данным Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем, 80% всех жидкостей для вейпов, которые продавались в России до принятия нового закона, имели концентрацию 55-60 мг/мл.

Из-за поправок в закон, вступивших в силу 28 января, россияне также больше не смогут курить в коммунальных квартирах. Запрещено пропагандировать и вовлекать детей в употребление табака и никотинсодержащих веществ. Речь идет о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также о предложениях покурить.

Кроме того, с 28 января любая реклама никотинсодержащей продукции попадает под запрет.

Также с четверга рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 до 90 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В июне 2014 года его ужесточили: запрет распространился на гостиницы, рестораны, торговые помещения, поезда дальнего следования, суда и железнодорожные платформы.

С 1 января 2021 года в России также запрещено курить в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта — правила были введены постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима». Исключением стали только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

Кроме того, постановлением, как и ранее, запрещается курение на территориях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

За курение на этих объектах можно получить штраф в размере до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

11 января 2021 года стало известно, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщало ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

«Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — отмечал он.

Еникеев подчеркивал, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. Он напомнил, что в Советском Союзе были сигареты, которые горели весьма слабо. Сейчас же при их производстве используют селитрованную бумагу, которая не затухает сама собой.