Беспорядки и файеры: как Польша встретила запрет абортов

В Польше тысячи людей вышли на акции протеста после вступления в силу закона о запрете абортов.

Многочисленные забастовки в Варшаве и других регионах Польши начались вечером 27 января 2021 года. ТАСС сообщает, что в столице более сотни участников акции собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу, а также стали жечь файеры. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.

Организаторы протестов — члены движения «Женская забастовка». Они требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.

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На странице движения в Facebook организаторы призвали сторонников вновь выйти на улицы вечером 28 января. Они также посоветовали запастись баллончиками с краской и клеем, чтобы приклеивать себя к правительственным зданиям в знак протеста.

Напомним, что польские власти еще в октябре 2020 года анонсировали введение запрета на прерывание беременности в случае не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Конституционный суд Польши признал аборты, сделанные из-за обнаружения отклонений в развитии ребенка, противоречащими основному закону страны. Такое заключение было дано в ходе рассмотрения практики евгенических абортов (прерывание беременности по причине отклонений или недугов зародыша).

Изучить вопрос суд попросили депутаты парламента, которые считают евгенические аборты нарушением нормы о защите человеческой жизни. Они утверждают, что Статья 30 конституции Польши дает каждому право на жизнь на всех этапах его развития.

В итоге с 27 января аборт в Польше можно сделать только в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, а также если беременность наступила вследствие изнасилования или инцеста.

Чиновники из правящей в стране консервативной партии «Закон и справедливость» требовали запретить прерывать беременность и в случае выявления у плода синдрома Дауна.

После октябрьского решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в более чем в 400 городах Польши. Затем люди стали выходить на улицы в среднем один раз в неделю. Главными символами протеста стали красная молния, вешалка и зонт.

#StrajkKobiet wchodzi na rondo Dmowskiego w centrum Warszawy. pic.twitter.com/sJWxBpjgMR — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) January 27, 2021

«[Решение суда] было искрой. «Взрывчатка» была заложена еще раньше. Нарастали различные проблемы, реформы забуксовали, цены росли, надежды различных социальных групп не оправдались, споры с ЕС. Ощущение конца карнавала было повсеместным», — говорил изданию Gazeta Wyborcza социолог Яцек Рациборский.

Так, в ночь на 23 октября после заседания по делу о евгенических абортах к зданию Конституционного суда пришли около тысячи несогласных с решением, сообщало издание RMF 24.

«Вчера мы имели дело с большой волной агрессии, в полицейских бросали камнями. Была использована физическая сила и газ», — сообщал на пресс-конференции представитель столичной полиции Сильвестр Марча. Он добавил, что в ходе первой акции были задержаны 15 человек.

Известно также, что после заседания двое противников запрета абортов преследовали судью Конституционного суда Кристину Павлович. Женщина рассказала, что при подходе к подъезду двое мужчин перегородили ей путь, включили камеры на телефонах и потребовали объяснения скандального решения.

Один из них, по словам судьи, «светил ей фонариком в глаза» — тогда она побежала в магазин, но мужчины стали преследовать ее. Из супермаркета Павлович вызвала полицию.

«Выхода у меня не было. Я их боялась, поэтому позвонила в полицию», — сказала она Polskie Radio 24. Правоохранители сопроводили женщину до дома.

Отдельным адресатом гнева протестующих стала влиятельная в Польше католическая церковь. Духовенство поддержало решение суда о запрете абортов, поэтому активисты часто проводили акции вблизи резиденций епископов, а в некоторых городах даже протестовали внутри костелов.

После начала демонстраций власти отложили публикацию и вступление в силу решения до момента представления судом официального письменного пояснения к своему решению.