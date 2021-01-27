Тайный полет: как канадец и россиянка незаконно получили вакцину

В Канаде 55-летнего мультимиллионера и его 32-летнюю жену оштрафовали за незаконное получение вакцин, предназначенных для коренных жителей страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В декабре 2020 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что того количества доз вакцины, которые оплатили власти, хватит, чтобы привить 154 млн граждан — при этом в стране проживает менее 40 млн человек.

Правительство договорилось о поставках американских вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинацию решили проводить в несколько этапов. На первом прививку получают пожилые люди старше 70 лет, медработники, персонал домов престарелых, а также взрослые члены общин коренных народов. Этот этап планируется завершить к концу марта.

Затем вакцину предложат персоналу соцучреждений и их постояльцам, а также сотрудникам полиции, пожарной службы и пищевой отрасли — второй этап продлится до середины лета. Полной вакцинации населения канадские власти хотят достичь к концу сентября. При этом в Оттаве подчеркивали, что вне очереди получить вакцину не сможет никто.

Тем не менее канадец Родни Бейкер и его супруга — россиянка Екатерина — из-за страха перед коронавирусной инфекцией решили схитрить. 19 января 2021 года пара прилетела в столицу территории Юкон Уайтхорс, где проживают индейцы и эскимосы.

Проигнорировав двухнедельный карантин, они арендовали частный бизнес-джет, чтобы добраться до одного из самых удаленных поселений Бивер-Крик, где проживает всего около 100 человек. Именно там мобильная группа вводила вакцину Moderna пожилым представителям общины Уайт-Ривер.

Затем, представившись работниками мотеля, они получили вакцину от коронавируса. Лица, проживающие и работающие на территории Юкона, не нуждаются в местном удостоверении личности для введения инъекции.

Кроме того, правительство ранее объявило, что медицинские карты из других юрисдикций будут приниматься, если люди на постоянной основе проживают или работают в поселении — Бейкеры предоставили удостоверения личности из Британской Колумбии и Онтарио.

Несмотря на то что медики уже сделали укол, они решили проверить пару и позвонили в мотель, работниками которого супруги представились. Там им ответили, что супруги Бейкеры у них не числятся.

После этого врачи сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Однако обнаружить пару по адресу прохождения карантина, который она указала в анкете по прибытию в Юкон, не удалось. Полицейские задержали миллионеров в аэропорту Уайтхорса, когда они собирались лететь обратно в Ванкувер.

Супругам было предъявлено обвинение в соответствии с законом о чрезвычайных гражданских мерах. Он предусматривает штраф в размере $900 (67,7 тыс. рублей) для каждого или шесть месяцев тюремного заключения. В итоге пару оштрафовали на $1800.

И правительство Юкона, и представители общины Уайт-Ривер выразили возмущение этой схемой. «Мы глубоко обеспокоены действиями людей, которые подвергают наших старейшин и уязвимых людей риску в корыстных целях», — заявила вождь поселения Анджела Демит в разговоре с газетой The Washington Post. Она призвала к более жесткому наказанию для пары, поскольку относительно небольшие штрафы будут «практически бессмысленными» для таких богатых людей.

«Я не могу поверить, что когда-либо видел или слышал о таком презренном, отвратительном чувстве собственного достоинства и отсутствии моральных принципов», — посетовал в беседе с газетой Vancouver Sun министр общественной безопасности Британской Колумбии Майк Фарнворт.

После произошедшего Бейкер подал в отставку с поста генерального директора Great Canadian Gaming Corporation — крупного владельца казино и гоночных трасс по всей Канаде. Его общая годовая зарплата в 2019 году, согласно публичным финансовым документам, составила $10,6 млн (около 800 млн рублей). Представитель компании заявил, что организация «не терпит действий, которые противоречат целям и ценностям компании».