Ячейка сторонников халифата: кого задержала ФСБ в Калужской области

ФСБ вместе с Росгвардией пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы, операция по задержанию террористов прошла в Калужской области.

По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман, добавили в ФСБ.

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По местам жительства террористов сотрудники ФСБ провели обыски. Были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года в Калужской области уже ловили террористов — ФСБ при помощи росгвардейцев задержала сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Российские силовики регулярно отчитываются о задержании новых террористов и раскрытии подпольных ячеек радикальных исламских организаций, запрещенных в стране. В ноябре 2020 года ФСБ предотвратила несколько терактов, которые злоумышленники из рядов ИГ намеревались устроить в Москве. Один из участников группы, выходец из Средней Азии, был задержан во Владимирской области. В ходе обыска

ФСБ изъяла у него самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, и различные документы.

30 июня ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав 30-летнего россиянина, сторонника ИГ. Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

В апреле 2020-го трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

В целом за 2020 год спецслужбы в РФ предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Силовики также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов. За год силовики изъяли 600 единиц оружия, свыше 100 тыс. патронов, более ста самодельных взрывных устройств, более 3 тыс. мин, гранат и прочих боеприпасов. Полсотни подпольных мастерских по переделке оружия были уничтожены. На территорию РФ не допустили почти 150 человек, имеющих отношение к экстремистской или террористической деятельности.