«Если будет продолжать в том же духе»: Кураева могут отлучить от церкви

Изверженный из сана теперь уже бывший протодиакон Андрей Кураев может быть и вовсе отлучен от церкви, если продолжит хулить РПЦ, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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По его словам, Кураев продолжает клеветать на церковь, чем отталкивает людей от Бога и православия, передает ТАСС.

«Его, по сути, с церковью ничего не связывает, и то, что он лишился святого сана — это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви», — пояснил священник в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Решение о лишении Кураева сана столичный Епархиальный церковный суд принял в конце прошлого месяца. Причиной стал апрельский пост Кураева в ЖЖ, где он оскорбительно высказался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского кафедрального собора в Елохове (около станции метро «Бауманская») протоиерее Александре Агейкине.

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», — говорится в комментарии на сайте Московской патриархии.

Сам Кураев на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо к председателю Церковного суда при Епархиальном совете Москвы протоиерею Михаилу Рязанцеву под названием «Не мой суд», в котором отметил, что приговор не повлияет на его конфессиональную и юрисдикционную идентичность и что он не перестанет быть прихожанином РПЦ.

Помимо этого, Кураев заявил, что высказывался в своем ЖЖ как гражданский пользователь сети, а не как представитель РПЦ.

«Это — мой частный дневник (а не СМИ и не заявление для СМИ). Это исповедальная форма изложения: «в моей памяти». Почему я должен менять свое мнение просто по факту кончины предмета речи и врать (то есть говорить не то, что думаю) в день его смерти?» — заявил он.

Бывший протодиакон также указал на расхождение во взглядах на устройство церкви с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

«Кажется, мои представления о пределах патриаршей власти и компетентности не совпадают с представлениями об этом самого патриарха Кирилла», — резюмировал Кураев.

В интервью «Интерфаксу» он назвал свое извержение из сана «каноническим убийством».

«Выбор, который встал передо мной, это либо становиться на колени, говорить, что никогда больше не буду высказывать свою точку зрения, а буду только транслировать официоз, либо говорить по своей совести. Для меня важнее второе», — заверил Кураев.

Клирик храма святителя Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья, один из известнейших православных миссионеров протоиерей Андрей Ткачев назвал произошедшее «трагедией».

«Я, как и многие, получал пользу от трудов отца Андрея Кураева. Его книги зачитывались до дыр. Трагедия — когда большой, хороший, серьезный человек, много потрудившийся для Господа, падает и валит за собой многих других», — посетовал священник.

Он также указал, что патриарх РПЦ был «долготерпелив», поскольку Кураев делал «максимум того, что ставит его на грань извержения из сана».

«Я ни в коем случае не радуюсь этому. Это боль моя. Это печаль всей церкви», — резюмировал Ткачев.

Протоиерей Агейкин умер 21 апреля 2020 года на 49-м году жизни. Священник скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных COVID-19. Также он являлся председателем Церковно-общественного совета при предстоятеле РПЦ по развитию русского церковного пения.

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса. А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест», — написал в этой связи Кураев в «Живом журнале».

Через несколько дней глава РПЦ запретил Кураева в служении до решения суда.

В середине января 2021 года Кураев подал патриарху прошение о проведении повторного заседания суда. Подачу этого прошения он обосновал тем, что Епархиальный суд не соблюдал установленный порядок церковного судопроизводства.