«Осторожный оптимизм»: Собянин снял часть ограничений в Москве

В Москве к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства города. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

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Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они снова смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Однако, согласно решению Минобрнауки России от 13 ноября, дистанционное обучение в федеральных вузах сохранится до 6 февраля 2021 года. До этой же даты будет продлен дистант в вузах, подведомственных правительству Москвы. Решение о дальнейшем формате обучения в высших учебных заведениях и разблокировке студенческих транспортных карт власти примут по согласованию с Минобрнауки.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря», — отметил градоначальник.

Также он пояснил, что количество госпитализаций ощутимо уменьшилось — в больницы поступает на 300-500 человек меньше, чем в предпраздничные и праздничные дни. При этом на стационарном лечении находятся около 11,8 тыс. москвичей.

«Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей», — подчеркнул мэр.

В сообщении мэра также отмечается, что с 22 января театры, кинотеатры и концертные залы могут увеличить наполняемость с 25% до 50% от общей вместимости зрительного зала.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может также превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Кроме того, отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других мест развлечения и присмотра за детьми. Условие остается такое же — 50% наполненности.

В то же время Собянин обратил внимание, что пока нет необходимости смягчать требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы — это правило будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Строгие санитарные правила должны также соблюдать развлекательные заведения и предприятия общественного питания. Ресторанам и клубам по-прежнему запрещено принимать посетителей с 23.00 до 6.00.

До конца января также сохраняются и рекомендации по соблюдению домашнего режима для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Однако соцкарты данной категории граждан все же могут разблокировать — им нужно пройти вакцинацию против коронавируса.

«Друзья, таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения.

Залог успеха — активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом», — написал мэр.

Напомним, что с 18 января 2021 года московские школьники с 1-11 класс вернулись к очному обучению. При этом 14 января власти столицы предупреждали, что при выявлении заболевшего COVID-19 на дистанционное обучение отправят весь класс.

В этот же день в стране началась массовая вакцинация от коронавируса для всех категорий граждан. С 5 декабря 2020 года прививочная компания от COVID-19 стартовала для определенных групп: работников СМИ, медучреждений, педагогов и так далее.

«Мне часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19. Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», — разъяснял Собянин в своем блоге.

Отметим, что в Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии выявлено 900 894 случая коронавируса, скончались 12 690 человек, выздоровел 752 651 пациент.