До 12 пострадавших: лавина накрыла курорт в Карачаево-Черкессии

На склоне горы Мусса-Ачитара в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкессии произошел сход снежной лавины. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев. По оценке МЧС, в этот момент на трассе могли находиться до 12 человек.

Реклама

По данным ведомства, в Домбае сошло несколько десятков тысяч кубометров снега — согласно классификации службы, это лавина среднего объема. Под нее попали два вагончика, в которых размещались пункты проката горнолыжного снаряжения, а также кафе. Пострадали четверо туристов, находившихся непосредственно на трассе – они госпитализированы. Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно.

В противолавинной службе сообщили об одном погибшем.

Попытку его спасти на видеозаписи зафиксировали очевидцы поисково-спасательной операции. «Они его уже достали. Но не успели. Не дышит», — слышны комментарии на фоне. То же время в МЧС уверили: на месте схода лавины не было обнаружено погибших.

В администрации Карачаевска изданию РБК также сообщили, что пока информации о погибшем у них нет. Это же подтвердил и заместитель начальника Северо-Кавказской военизированной службы Махмуд Будаев.

В сеть попало видео, на котором видно, как лавина накрывает зону катания. В кадре оказался мужчина, схвативший на руки, а потом закрывший собой ребенка в горнолыжном снаряжении на сноуборде. «Идет, идет лавина! Заходи сюда!» — кричат за кадром.

В настоящее время сотрудники МВД занимаются обходом местных гостиниц, где собирают списки постояльцев. Работа усложняется тем, что показания очевидцев сильно разнятся, заявили в ведомстве.

В поиске людей, попавших под лавину, участвуют около 170 человек. Среди них сотрудники МЧС, пожарно-спасательного гарнизона МЧС, местные жители и волонтеры, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. Кроме того, к месту происшествия выехал начальник главного управления МЧС по КЧР Александр Голоколенко.

К поискам подключились также туристы и местные жители. «Мы прям на четвертом уровне работаем, наверху. Тут человек 200 местных ребят точно есть. Сначала мы копали, сейчас работает техника. Кого нашли, все живы. Пока только один не может выйти на связь», – сообщил один из волонтеров телеканалу «Москва 24».

Следственный комитет Карачево-Черкесии между тем начал проверку по факту произошедшего. Ведомству предстоит установить причину схода лавины, а также законность нахождения в данном месте людей – ведь ранее МЧС региона объявило штормовое предупреждение. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Проверку начала и Карачаевская прокуратура. В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

В противолавинной службе рассказали, что причиной схода лавины на людей могло стать воздействие другой снежной массы, которая была спущена принудительно с помощью пушки.

По словам Хизира Чочаева, сотрудники службы по договору с канатными дорогами Домбая стреляли по лавинному очагу, который угрожал опорам канатной дороги.

«Мы стрельнули один раз, два раза, на определенном количестве вызвали лавину. Наша лавина пошла, но она в совсем другое место идет, там овраг, ложбина, в эту ложбину она пошла и остановилась», — пояснил Чочаев и добавил, что соседняя лавина сошла примерно в то же время.

«Там внизу был учебный подъемник. Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом бугельном подъемнике, который лавина и задавила», — отметил он.