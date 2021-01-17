Под флагом Палау: у берегов Турции затонул украинский сухогруз

В Черном море у берегов Турции при крушении сухогруза «Арвин» погибли четыре человека, шестерых моряков уже спасли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти. Среди спасенных — один россиянин и пятеро граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на представителя украинского МИДа. Всего, по данным Росморречфлота, экипаж судна состоял из 12 человек, 10 украинцев и двоих обладателей российского паспорта.

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Это подтвердил и представитель украинского МИД Олег Николенко. «У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и двумя иностранцами на борту», — написал он в своем Twitter. Он уточнил, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

По данным губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера, спасатели пытаются вызволить со скал еще двух членов экипажа. Однако спасательная операция осложняется плохими погодными условиями. «Наблюдаются высокие волны», — уточнил телеканалу NTV чиновник.

По предварительным данным, причиной крушения у берегов Турции сухогруза, стали плохие погодные условия. «В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз «Арвин», в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию», — отметили в администрации турецкой провинции.

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в том районе Черного моря, где затонул сухогруз. Российские дипломаты окажут консульскую помощь соотечественникам, которые могли находиться на затонувшем у берегов Турции сухогрузе, отметила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

В порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства для оказания консульской помощи», — сказала она ТАСС.

В турецкий порт Бартын сухогруз шел из грузинского порта Поти, следующим портом захода значился болгарский Бургас.

Судовладельцем числится компания Arvin Shipping LTD из Белиза, а оператором была украинская компания Tesoro Marine LLC, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте. Судно относилось к проекту 2-95A/R класса «река — море». Его длина составляла 114 м, ширина — 14 м, дедвейт — 3 509 тонн.

По данным портала Vesselfinder, сухогруз «Арвин» до 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.

«В России это судно снято с регистрации в 1997 году. Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушло из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года», — пояснили РИА «Новости» в Российском профсоюзе моряков.

Судно было построено в 1975 году в Чехословакии для СССР, тогда оно носило название «Волго-Балт 189». За 2020 год его не менее трех раз проверяли, в том числе оценивалось и техническое состояние сухогруза, сообщила ТАСС инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Портовые власти, согласно базам данных, проверяли судно последний раз 18 июля 2020 года в Ростове-на-Дону. В таких случаях обязательно проверяют и техническое состояние», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что до этого судно проверяли также 7 мая в украинском городе Николаеве и 21 февраля в Батуми в Грузии.

«Эта трагедия, к сожалению, типична для судов такого возраста, которые каждый год тонут в Черном море в зимний период (в сезон штормов)», — отметила инспектор.

Ранее, 28 декабря 2020 года, из-за плохих погодных условий в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно «Онега» — там находилось 19 моряков, выжили только двое — матрос и штурман. МЧС передавало, что затопление произошло из-за обледенения. На поиски моряков направили пять судов.

Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», сообщал СК.