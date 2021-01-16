«Мы отдаленные и маленькие»: почему в некоторых странах нет COVID-19

Общее число случаев COVID-19 на планете перешло за отметку в 95 миллионов человек, однако а мире все еще остались места, где не было зафиксировано ни одного случая заражения. Одно из них – итальянский остров Джильо у побережья Тосканы, где численность населения, по данным на 2017 год, составляет 1436 человек.

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В эту замкнутую среду регулярно приезжают туристы с коронавирусом, однако болезнь так и не начала распространяться среди местных жителей, которых даже не просили надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Феноменом острова заинтересовались ученые, которые провели экспресс-тестирование среди всех взрослых жителей трех главных населенных пунктов острова. Авторы исследования стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, однако ни один образец слюны не дал положительного результата, сообщается на сайте препринтов medRxiv.

По мнению исследователей, причин для такой устойчивости к вирусу может быть две – чистый воздух, который совсем не загрязнен примесями, и возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к родственному коронавирусу патогену. Эта причина кажется исследователям наиболее убедительной, однако изучение особенностей острова они все же планируют продолжить.

По-прежнему не затронул опасный вирус и страны Океании, сообщает портал Topmira.com. Среди островов, свободных от COVID-19, к январю остаются Кирибати, Науру, Ниуэ, Остров Кука, Палау, Тонга, Тувалу и Федеративные штаты Микронезии.

Правительства каждого из них в марте сразу же ввели чрезвычайное положение и собираются сохранять серьезные ограничения ближайшие два года, пока вакцина не станет доступна всем. На острове Науру, например, действует обязательный карантин для тех, кто приезжает из других стран по срочным делам, и сокращено авиасообщение с остальным миром. При этом ни одного случая COVID-19 там не было.

«Науру особенно уязвим к угрозе коронавируса. В случае его попадания в страну последствия могут быть разрушительными. Наша первая и главная цель — защитить людей»,— указывалось в заявлении правительства, размещенном в Twitter еще в апреле прошлого года.

Остров Тувалу также остается полностью изолированным от мира. Власти при этом очень строго наказывают местное население за несоблюдение ограничительных мер, четко контролируют ценообразование на товары первой необходимости и поддерживает бизнес посредством кредитования.

Жители острова Тонга, в свою очередь, закрыты от внешнего мира и не имеют права выходить на улицу с 9 вечера до 5 часов утра. Им советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты. Такие меры люди обязаны соблюдать, так как страна не справится и с несколькими заболевшими, предупреждают в местном минздраве.

«Мы отдаленные, мы маленькие, и поэтому мы сможем справиться с проблемной ситуацией. Тем не менее, если вирус проникнет в страну, ситуация резко усложнится, и необходимо этого не допустить», — заявлял ранее президент Республики Палау Томас Ременгесау, который закрыл ее от всех рейсов и приказал на всякий случай все же подготовить Национальный госпиталь к борьбе с вирусом.

К январю 2021 года ни одного случая коронавируса также официально не зарегистрировали и в КНДР.

В октябре минувшего года председатель Госсовета страны Ким Чен Ын заявлял об этом на мероприятии, где ни один представитель правительства или военного командования не надевал защитную маску. По мнению южнокорейских экспертов, такое поведение говорит об уверенности руководства КНДР в отсутствии в стране коронавирусной инфекции.

На протяжении всей пандемии СМИ подозревают власти страны в сокрытии правды о распространении вируса. Тем не менее, как ранее отмечало агентство Bloomberg, с ограниченными возможностями медицинской системы Северной Кореи массовое заболевание среди жителей уже вылилось бы в гуманитарную катастрофу.

Эксперты также обращают внимание на то, что страна закрыла границы с Китаем еще в январе 2020 года, когда другие страны еще не думали об опасности вируса. Более того, весь год жители КНДР беспрекословно носили маски, что также могло помочь сдержать ковид.

Еще одна страна, свободная от коронавируса, — Туркменистан. Но лишь по официальным данным. Делегация ВОЗ посещала страну с 10-дневным визитом в июле прошлого года и не подтвердила случаев заражения COVID-19, однако выразила обеспокоенность ростом случаев ОРЗ и пневмонии.

СМИ и независимые источники при этом активно утверждают, что в стране скрывают настоящую статистику. Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» работник временного карантинного изолятора, тела всех умерших теперь выдают родственникам в закрытых пластиковых мешках и предупреждают, чтобы их не вскрывали. Нарушившие запрет ради обряда омовения регулярно оказывались в больницах с симптомами, напоминающими ковид.

«Скончавшиеся, по словам источника, очевидно, были инфицированы коронавирусом, но диагностировать COVID-19 врачам запрещают и в качестве причины смерти указывают пневмонию или другие тяжелые хронические болезни, если таковые были», — сообщало летом 2020 года местное издание «Vласть».

В сентябре 2020 года «Радио Азатлык» также рассказывало о многочисленных смертях чиновников и врачей Туркменистана от коронавируса, однако власти и тогда отказались признавать наличие заболевших в стране, несмотря на то, что наряду с другими странами продолжают осуществлять ограничительные меры против распространения коронавируса.