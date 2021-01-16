10 ножевых ранений: как убили главреда «Рязань.Лайф»

Тело главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой с множественными ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире. Как сообщает региональный СК, с 33-летней женщиной расправился ее муж. Возбуждено уголовное дело.

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По предварительной информации следователей, накануне вечером, 15 января, между супругами произошел конфликт из-за детей. Пьяный мужчина приехал к жене, которая ранее подала на развод, чтобы забрать двух сыновей, но услышал отказ. Не сумев найти компромисс, 37-летний житель Рязани нанес супруге около 10 ножевых ранений, забрал детей и уехал из города.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников», — рассказали в СК.

При этом, как уточняют СМИ, предполагаемый убийца сам отвез детей к родственникам в Тверскую область, после чего приехал в полицию и сознался в преступлении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В редакции портала «Рязань.Лайф» информацию о смерти редактора уже подтвердили. «Да, действительно, ее не стало», — сказал собеседник ТАСС. Председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева добавила, что Шеплякова «действительно, была убита в своей квартире».

По словам знакомых семьи, с которыми пообщался Telegram-канал Life Shot, в последнее время супруги уже не жили вместе. Более того, журналистка состояла в романтических отношениях с другим мужчиной и планировала свадьбу. Узнав об этом, бывший муж стал угрожать, что заберет у нее детей.

Портал K1news.ru в свою очередь пишет, что в вечер убийства женщина обращалась к своему брату и подруге с просьбой защитить ее от мужа, который вел себя неадекватно. Однако прийти на помощь никто не успел.

Как оказалось, годом ранее Шепляковой уже угрожали расправой. В марте 2020 года женщина писала об этом в социальных сетях.

«Звонил аноним — неадекватная женщина. Очевидно, что данная ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. На том конце «провода» несколько раз назвали адрес редакции нашего портала, заявили, что меня «пробивают», а потом пригрозили удушением», — рассказывала журналистка.

По словам главного редактора портала, она написала заявление в полицию. О том, чем закончилась история, женщина не рассказывала.

В начале декабря 2020 года в ходе бытовой ссоры был убит еще один российский журналист — главный редактор районного издания Тульской области «Знамя» Сергей Ванеев. Об этом сообщал «Интерфакс», ссылаясь на источник.

По данным региональных СМИ, Ванеев был убит днем 5 декабря во время ссоры в одном из общежитий в городе Узловая. 27-летний убийца, который в момент совершения убийства был сильно пьян, сам вызвал полицию и дал показания следствию.

«Ванеев получил несколько ножевых ранений в ходе бытовой ссоры. От полученных травм он скончался. Убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста», — указывалось в сообщениях региональных изданий. На посту главреда газеты «Знамя» Узловского района Тульской области погибший проработал более 25 лет.

В августе 2020 года также было раскрыто убийство главного редактора минусинской газеты Дмитрия Попкова, которое произошло в Красноярском крае еще в 2017 году. Следствие наконец предъявило обвинения предполагаемому организатору и исполнителю этого преступления, сообщали в СК РФ.

«В результате проведенной кропотливой работы следователей совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства», — пояснял представитель Следкома.

По данным следствия, в мае 2017 года предприниматель Горюнов решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты «Тон-М», регулярно критиковавшего его на страницах издания. Для этого он привлек знакомого — Виктора Шестакова. Последний вооружился самодельным огнестрельным оружием с глушителем и 24 мая 2017 года убил Попкова на территории его дома в городе Минусинске.

В результате Горюнову предъявили обвинение в организации убийства, а Шестакову – в его совершении. Оба фигуранта дела арестованы, следствие продолжается.