Специалисты рассказали про иммунитет после COVID-19

Переболевшие коронавирусом COVID-19 сохраняют иммунитет от трех до пяти месяцев, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин

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«Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — приводит ТАСС слова специалиста.

При этом, стоит отметить, что повторное заражение коронавирусом возможно даже при высоком содержании антител в крови, указывает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, высокий титр антител не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19.

«Если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета», — объяснил медик газете «Комсомольская правда».

Его слова подтверждает инфекционист Лилия Баранова.

«Заболеть коронавирусной инфекцией может повторно любой человек. Просто при высоком титре антител течение болезни будет значительно легче. А вот при низкой концентрации может быть и худшее состояние», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Крючков отмечает, что существуют разные типы антител. Те, что защищают от новых заражений, составляют лишь небольшую долю в общем уровне антител. А современные методы тестирования определяют именно общий показатель.

Также на данный момент ученые до сих пор не знают точный уровень антител, необходимый для блокирования повторного заражения, сообщила «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер.

Она добавила, что антитела после первого заражения COVID-19 исчезают примерно через восемь месяцев, после чего повторное инфицирование возможно вновь. Вместе с тем коронавирус постоянно мутирует.

«Иммунитет вырабатывается к одному штамму, а изменившийся вирус начинает действовать уже по-другому, воздействовать на другие точки, и вот человек снова заражен», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» инфекционист Анна Баландина.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что наименее защищенную перед новым штаммом коронавируса группу представляют те, кто переболел в первую волну пандемии.

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — пояснила эксперт.

Стоит напомнить: если человек уже переболел коронавирусом и у него есть антитела, то он все равно может быть допущен к вакцинации. Проведение этой процедуры только укрепит его иммунитет, заверили в Роспотребнадзоре.

При этом специалисты считают, что продолжительность сохранения иммунитета может существенно отличаться у разных людей, так как зависит от разных факторов. В то же время высока вероятность, что спустя полгода иммунитет будет значительно снижен.

Впрочем, пожизненный иммунитет к коронавирусу нового типа никто не гарантирует. У 15-20% переболевших уже через месяц-два антитела исчезают, утверждал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире «Вести недели».

По самым смелым оценкам, иммунитет к SARS-CoV-2 может сохраняться восемь месяцев и дольше, вплоть до нескольких лет, следует из исследования Института иммунологии Ла-Хойи в США, результаты которого опубликованы в bioRxiv.

Иммунитет у пациентов, которые переболели коронавирусом, держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту на такой или больший период — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — сказала она.

Руководитель ведомства также добавила, что, чтобы прервать эпидемиологический процесс на уровне целой страны, необходимо привить около 60% населения.

У вакцинированных россиян наблюдается более высокий уровень антител, чем у переболевших COVID-19. Об этом рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко радио Sputnik. Его слова подтверждают и другие медики, испытавшие отечественный препарат «Спутник V» на себе.