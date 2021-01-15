Коек нет: в Буйнакске борются с массовым отравлением

В дагестанском городе Буйнакск за последние три дня зафиксировали уже почти 200 случаев отравления. Об этом сообщили в мэрии города.

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Большинство пациентов (165 человек) — дети. В больницах в настоящий момент находятся 96 жителей, в том числе 73 ребенка. В детской городской клинике заявили, что свободных коек уже нет, из-за нехватки мест медики направляют больных в центральную больницу. Только за сутки число отравившихся жителей в Буйнакске выросло практически в два раза — 14 января власти сообщали о 115 обращениях в больницы.

Напомним, что первые отравившиеся в Буйнакске появились 12 января, все — несовершеннолетние. 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет были доставлены в больницу с рвотой, тошнотой, температурой и расстройством кишечника.

«Слабость. Бледный был, рвало. Я его вечером отвезла в больницу, капельницу поставили», — рассказывала мать отравившегося ребенка Саида Магомедова телеканалу РЕН ТВ.

Сначала взрослых среди пострадавших практически не было, а маленькие пациенты рассказывали, что ели сладости и фрукты из подарочных новогодних наборов. Медики предполагали, что продукты могли быть испорченными и именно в этом кроется причина массового отравления.

В то же время следователи посчитали, что возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода. В региональном Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Однако городские власти отказывались считать эту версию приоритетной.

Позже в Роспотребнадзоре все же подтвердили предположение СК — в водопроводной воде нашли вызывающие кишечное расстройство бактерии. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев отмечал, что источник загрязнения уже найден. «Мы знаем, откуда это исходило, полностью меры приняты, проводится гиперхлорирование. В целом обстановка спокойная», — уточнял он.

По словам главы города, Роспотребнадзор выяснил, что причиной отравления стал вирус шигеллеза (дизентерия). «Источник маленький, он закрыт на время, пока полностью не будет проведено гиперхлорирование», — добавил Нургудаев.

Между тем специалисты Роспотребнадзора также установили, что водоснабжение и водоотведение Буйнакска осуществляется с нарушениями санитарно-эпидемиологических и технических норм.

«В ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора Апке-озень, установлены многочисленные самовольные врезки. Водопроводные трубы оказались затоплены, «колодцы» заполнены канализационными стоками. Не предусмотрен полный цикл водоподготовки», — говорилось в сообщении ведомства.

В его пресс-службе отметили, что водовод от источника Апке-озень исключен из системы водоснабжения до проведения необходимых мероприятий по ремонту, ревизии и восстановлению. «Проводится промывка и дезинфекция водопроводных сетей, по которым поступает вода из Чиркейского водохранилища и артезианских скважин», — уточнили в ведомстве.

Глава регионального исполкома Народного фронта в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов напомнил, что в 2019 году активисты организации провели мониторинг водоснабжающих объектов и по итогам выявленных проблем направили свои предложения в соответствующие органы, однако большая часть из них не нашла должной реакции со стороны ответственных лиц.

«Сегодня большинство водных артерий загрязнены бытовыми и хозяйственными отходами, что приводит к дефициту питьевой воды в регионе. В городах очистные сооружения не справляются с объемом сточных вод, а в селах все сбрасывают в реки, которые несут эти воды в море»,

— объяснил Шигабудинов.

Тем временем Минздрав Дагестана сообщил, что всему детскому населению Буйнакска сделают прививку от гепатита А. Историю с массовым отравлением взяли на контроль в главном управлении Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральных округах.