Побочные эффекты: Pfizer назвала причину смерти вакцинируемых

В Норвегии умерли 23 человека, вакцинированных от коронавируса COVID-19 препаратом Comirnaty, созданным немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

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Как говорится в сообщении Норвежского агентства по лекарственным средствам (SL), специалисты изучили пока причины 13 из этих смертей.

«Общие побочные эффекты могли способствовать тяжелому течению болезни у ослабленных пожилых людей», — говорится в заключении SL.

«Отчеты могут трактоваться следующим образом: общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — говорит Сигурд Хортемо, главный врач SL.

В связи с этим Норвежский институт общественного здравоохранения изменил руководство по вакцинации, добавив новые рекомендации для ослабленных пожилых людей.

Наиболее частым побочным эффектом после введения Comirnaty является боль в месте укола, которую испытывают более 80% вакцинированных. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка.

«Реакции могут быть неприятными, но проходят через несколько дней. Сообщалось о некоторых случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины в Великобритании и США», — указывают в SL.

На прошлой неделе стало известно, что 56-летний акушер Грегори Майкл из Флориды скончался спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщало издание Daily Mail со ссылкой на сожительницу умершего Хайди Некельманн.

По словам вдовы, ее «лучший друг» и партнер был активен, здоров и не имел никаких ранее существовавших заболеваний до того, как 18 декабря получил укол.

А через несколько дней после прививки скончался от инсульта после внезапного развития редкого аутоиммунного заболевания, которое заставляет организм разрушать собственные тромбоциты.

«На мой взгляд, его смерть на 100% связана с вакциной. Другого объяснения нет», – заявила женщина.

По ее словам, Майкл всегда отличался очень сильным здоровьем.

«Он не курил, время от времени пил алкоголь, но только для общения. Он работал, у нас были каяки, он был рыбаком», — вспоминает Хайди.

«Они проверили его на все, что вы можете себе представить, даже на рак, и с ним не было абсолютно ничего плохого», — добавила вдова.

В компании Pfizer сообщили, что расследуют «весьма необычную» смерть врача, однако на данный момент не верят в прямую связь произошедшего с вакциной от коронавируса.

В начале месяца в Афинах заместитель руководителя больницы попал в реанимацию и был подключен к искусственной вентиляции легких после вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщал телеканал Skai.

У 54-летнего мужчины, который не был заражен коронавирусом, 30 декабря проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было.

По данным телеканала, на следующий день его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз «дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей».

В министерстве здравоохранения Греции отметили, что не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.

В субботу, 2 января, в Мексике была госпитализирована врач, которая прошла вакцинацию препаратом Pfizer. В минздраве страны отметили, что у женщины проявились судороги, а также затрудненное дыхание, слабость в мышцах и конвульсии спустя час после вакцинации.

«На сегодняшний день вакцинированы миллионы людей, и мы внимательно следим за всеми побочными эффектами у людей, получающих нашу вакцину. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, в том числе летальные исходы, не связанные с препаратом, к сожалению, могут происходить у вакцинированных с такой же вероятностью, как и среди остального населения в целом», — заявила в этой связи пресс-секретарь Pfizer Джерика Питтс.

Вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer началась в Норвегии 27 декабря. Первыми вакцинировались жители домов престарелых в Осло, двое из которых умерли в начале января.