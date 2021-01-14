Змеи против COVID-19: что выяснили ученые

В России группа экспертов под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина обнаружила, что фермент, входящий в состав змеиного яда, может подавлять коронавирус. Соответствующая научная работа была опубликована на портале препринтов bioRxiv.

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«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей молекулы фермента фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки, широко используемые в лабораторных опытах с вирусами», — говорится в исследовании.

Самым эффективным против ковида оказался яд гадюк Никольского — этот вид змей обитает на Украине и юго-западе России. Ученые отметили, что содержащийся в нем фермент уже давно используется в борьбе с другими типами вирусов.

Специалисты уточнили, что в будущем яды могут стать перспективной основой противовирусных средств.

Змеиный яд активно используется в медицине, особенно в китайской. «Если применять в правильных пропорциях, то он действительно помогает при некоторых заболеваниях. Также на протяжении многих лет исследуются варианты использования яда для борьбы с эпилепсией, раком и сложными заболеваниями суставов», — подтвердила «Газете.Ru» терапевт Екатерина Яшина.

Она объяснила, что змеиный яд имеет очень сложный состав, за счет которого у него и появляются лечебные свойства. «Основные составляющие — это белки, кислоты, аминокислоты, а также целый спектр различных ферментов и микроэлементов», — указала Яшина.

Кроме того, в яде содержатся антикоагулянты, которые нарушают свертываемость крови — для ускоренного распространения по организму при укусе. «И если в случае нападения змеи это опасно, то при коронавирусе, наоборот, полезно, ведь во время инфекции кровь начинает свертываться особенно сильно, вызывая тромбообразование», — заметила терапевт.

Тем не менее она считает, что лекарство на основе змеиного яда вряд ли станет частью основной терапии COVID-19. «Думаю, что применять его можно будет только в качестве вспомогательного лечения – в частности, от осложнений, например, для разжижения крови», — заявила Яшина.

В то же время врач общей практики Анастасия Тараско предположила, что препарат на основе змеиного яда все же может стать одним из важнейших для лечения коронавируса, только вот произойдет это не скоро – по словам медика, от момента изобретения до того, как лекарство попадет на рынок, обычно проходит пять-десять лет.

«Поэтому даже если вещество докажет эффективность, в продаже оно появится только через три-пять лет – и это при условии ускоренного режима исследования и регистрации»,

— уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом главной задачей ученых будет доказать безопасность препарата для людей. «Пока что они работают в лаборатории, и только в этих условиях доказали, что вирус перестает размножаться. Теперь предстоит решить самый сложный вопрос: какие концентрации этого фермента должны быть в крови, чтобы вызвать подавляющее действие вируса и при этом не навредить токсичностью человеку. Ведь змеиный яд может вызывать и некроз тканей, отеки, судороги», — заметила Тараско.

Ранее немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера заявляли, что в качестве профилактики COVID-19 можно использовать пчелиный яд. Соответствующее исследование было опубликовано на портале US National Library of Medicine.

Ученые попросили пасечников заполнить их анкету, в которой были как общие вопросы (возраст, пол, наличие хронических заболеваний), так и касающиеся специфики работы — сколько времени они находятся в профессии, сколько укусов пчел они получили в этом году и какова была реакция на них.

Кроме того, переболевших коронавирусом пасечников попросили указать свои симптомы и меры, принятые для лечения. Также у них спросили, контактировали ли они с инфицированными COVID-19 и знают ли пчеловодов, умерших от этой болезни.

Анкеты прислали несколько сотен пасечников. 45 из них (22%) сообщили, что перенесли ковид. При этом двое человек умерли, уточнили их друзья в анкетах.

41% опрошенных сообщили, что не заболели, хотя контактировали с носителями SARS-CoV-2. 37% написали, что, возможно, контактировали с инфицированными, однако не заболели.

Реакция на укусы пчел неожиданно коррелировала с тяжестью некоторых симптомов при COVID-19, говорится в исследовании. В частности, постоянная усталость и боль в горле были более выражены у пасечников, которые сообщили, что более чувствительны к пчелиным укусам. Люди с меньшей реакцией на укусы реже страдали от тяжелых симптомов. По мнению авторов, это связано с общими свойствами иммунитета.

«Поскольку противовирусные эффекты пчелиного яда были обнаружены в нескольких исследованиях, мы не можем исключать, что введение пчелиного яда при заболевании COVID-19 может иметь прямой профилактический или смягчающий эффект», — заключили немецкие ученые. Они добавили, что для того, чтобы пчелиный яд сработал, его нужно применять в начале болезни.