«Похоже на пытку»: похоронные бюро не справляются с пандемией

Ряд зарубежных ритуальных агентств сообщили о том, что оказались неспособны выдержать новый всплеск смертей от коронавируса. Тем временем Всемирная организация здравоохранения 9 января зафиксировала рекордный за пандемию суточный прирост смертей — 15 513.

Реклама

Крематории работают бесперебойно

Так, не справляются с возросшим числом смертей от коронавируса чешские крематории, многие из них серьезно перегружены. Дело в том, что кремация – самый распространенный способ погребения в Чехии, в стране работают 27 крематориев.

При этом Чехия с населением в 10,5 млн человек оказались в числе наиболее пострадавших стран мира: суточное число заражений второй день подряд превышает 17,5 тыс. человек. При этом среднесуточная смертность за 13 дней января по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 40%. Всего с начала пандемии около 12,5 тыс. человек скончались.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Силезии. Главный крематорий региона в городе Острава ежедневно принимает более сотни гробов, что вдвое превышает его максимальную вместимость. Очереди на кремацию расписаны на две недели вперед.

Директор крематория Иво Фурманчик сообщил местным СМИ, что печи работают практически бесперебойно.

«Два с половиной месяца мы работали безостановочно, даже без перерывов на техническое обслуживание», — сказал он, выразив опасение, что оборудование может выйти из строя.

Из-за столь сложной ситуации покойных распределяют между районами. Кроме того, в Остраве у местных больниц установили грузовики с морозильными камерами для хранения тел – в моргах они уже не помещаются.

Проблемы с захоронением умерших от коронавируса возникли и в городе Нитра на западе Словакии, передает местное издание Mlada fronta Dnes. По его данным, власти города в ближайшее время собираются использовать стадион для зимних видов спорта под временное хранилище тел.

Отметим, что в Словакии за минувшие сутки от коронавируса умерло максимальное за пандемию количество пациентов — 204. Всего в декабре 2020 скончались 1382 человек, а с 1 по 13 января 2021 года — 913 человек (рост среднесуточной смертности составил 58%).

Похороны на парковке

Закончились места и в калифорнийских моргах. Владельцы одного из местных похоронных бюро сообщили телеканалу CNN, что раннее им никогда не приходилось отказывать клиентам. Ситуация изменилась в январе — теперь сотрудникам агентств приходится вывозить трупы минимум 30 раз в день, что в шесть раз больше того, что было до пандемии.

Кроме того, затянулся и сам процесс похорон. По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, сейчас даже кремация может растянуться на неделю, хотя обычно процедура занимает один-два дня.

Тем временем в Лос-Анджелесе, чтобы похоронить умершего от коронавируса родственника, приходится ждать и вовсе три недели. Об этом CNN рассказала местная жительница Джулиана Хименес Сесма.

Она почти месяц не могла забрать тело умершей от COVID-19 матери. «Ожидание было похоже на пытку», — отметила женщина.

Проводить похороны пришлось на парковке — только там можно было обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек – это антирекорд с начала пандемии, передает телеканал CTV News. При этом за 13 дней января в США скончались 34 159 больных COVID-19 — в декабре 2020 года в Штатах зафиксировали 79 737 скончавшихся от инфекции.

«Физически не успеваем»

Тем временем в Великобритании, в сравнении с последним месяцем 2020 года, среднесуточная смертность от коронавируса за 13 дней января выросла на 44%.

На этом фоне морги в ряде регионов оказались переполнены. В графстве Суррей на юге Великобритании даже пришлось построить временный морг на 950 мест, однако врачи уверены: если ничего не изменится, то через несколько дней мест не будет и там.

Как сообщает издание Telegraph, в усугубившейся ситуации виноват новый штамм вируса, который распространяется на 70% быстрее предыдущих. В настоящее время в Великобритании ввели жесткий локдаун.

Все школы государства перешли на режим удаленной работы, учебные заведения могут посещать лишь дети представителей «ключевых» профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Британцам разрешено выходить на улицу лишь на короткую прогулку, к врачу и в магазин, а людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

О крайней загруженности похоронных агентств сообщили и в Литве. По словам руководителя компании, оказывающей ритуальные услуги в Паневежисе, нагрузка увеличилась на треть.

«Мы просто физически, можно сказать, не успеваем сделать все, что необходимо. Наверное, все сложилось в одно: люди не посещали врачей, в больницах были какие-то очаги. Мы действительно это очень сильно прочувствовали», — заявила местным СМИ управляющая похоронного бюро «Ramybės takas» Сильвия Талачкене.

В то же время замдиректора похоронного бюро Grauduva Раймондас Панкявичюс рассказал, что для захоронения родственников выстраивается очередь.

«У нас три холодильника, и все они заполнены. Кремируют много людей, в городе Кедайняе есть только одна линия, которая сломалась, потом мы возили людей в Ригу на кремацию, но и там огромные очереди», — уточнил он.

Он отметил, что также бывают ситуации, когда хоронить покойных попросту некому. В специально оборудованном шкафу хранятся урны с прахом умерших, которые в настоящее время близкие не могут забрать. «Люди могут быть в отъезде, больны, у нас были такие случаи, что болела вся семья или после карантина», — согласилась с ним Талачкене.

По данным Департамента статистики Литвы, за последние недели в Литве зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса. При этом рост среднесуточной смертности составил 62% (в декабре 2020 года зафиксировано 1070 скончавшихся от COVID-19, а в первые 13 дней января 2021 года — 725).

«Эти последние две недели выделились тем, что за все недели умерло больше людей по сравнению с пятью или даже 10 годами»,

— сказала представитель Департамента статистики Литвы Вильма Малинаускене.