«Дети дьявола»: как ирландские монахини 76 лет истязали рожениц

В Ирландии судебная комиссия на протяжении пяти лет расследовала злоупотребления в церковных приютах для незамужних матерей и их детей.

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Масштабная проверка началась после того, как в 2014 году историк Кэтрин Корлис рассказала изданию The Irish Mail of Sunday, что в одном из приютов в графстве Голуэй умерли около 800 детей, при этом официально зафиксирована смерть лишь двоих из них.

Всего же с момента основания до закрытия последнего подобного учреждения в приютах побывали 56 тыс. матерей, родились 57 тыс. детей. Туда помещали сирот, незамужних беременных женщин и их детей, большинство из которых были незаконнорожденными и подвергались постоянной дискриминации.

Авторы доклада напоминают, что в консервативном католическом обществе внебрачная беременность считалась позором не только для будущей матери, но и для всей ее родни и прихода. Поэтому у множества женщин просто не оставалось выбора, кроме как идти в подобные учреждения.

«Нет никаких свидетельств того, что церковь или государственная власть принуждала женщин жить в домах матери и ребенка. У большинства из них просто не было другой альтернативы», — уточняется в докладе комиссии.

Всего в домах матери и ребенка по всей Ирландии с 1922 по 1998 годы скончались более 9 тыс. детей — это около 15% от общего числа несовершеннолетних, находившихся там в разное время. Многие из них были тайно похоронены в братской могиле в городе Туам графства Голуэй, говорилось в отчете комиссии.

Учреждения были переполнены, из-за чего дети недоедали и умирали в первый год жизни. Кроме того, с 1934 по 1973 годы на них испытывали различные вакцины, упоминается в отчете. Вместе с тем из-за инфекций и голода умерли около 200 женщин.

Отмечается, что некоторые женщины беременели в этих учреждениях в результате изнасилования. Комиссия установила, что у них были проблемы с психическим здоровьем, некоторые в частности страдали от умственной отсталости.

«Атмосфера была холодной и безразличной. Они мало сочувствовали или давали советы женщинам, которые были отвергнуты их семьей и отцом их ребенка», — рассказывала газете Daily Mail бывшая жительница приюта.

«Моя мать рожала меня на крыльце. Монахини сказали: пикнешь — изобьем. Маме твердили во время схваток, что она грязная проститутка, что она заслужила эти мучения», — сетовала воспитанница другого дома матери и ребенка им. Святого Патрика, расположенного в Дублине.

Многих женщин настоятельницы называли проститутками и относились к ним с особой жестокостью — после родов у них сразу отбирали детей и отправляли на работу в поле. Новорожденных монахини считали «детьми дьявола», отмечает Daily Mail.

«Я родился в доме матери и ребенка в 1951 году и провел там шесть с половиной лет. Моя мама провела со мной год, после чего нас разлучили, потому что они не хотели, чтобы что-то связывало детей с их матерями, когда они вырастут. Ее просто выкинули на улицу», — вспоминала Пиджей Хаверти в разговоре с изданием The Guardian.

Согласно отчету комиссии, детей отправляли в приемные семьи в Ирландии, Великобритании, Германии и США.

19-летнюю Шейлу О'Брайен в 1976 году в приют Святого Патрика отправили собственные родители. Ее заставляли убирать детские комнаты, разносить еду и ухаживать за больными и умирающими малышами. Она вспоминает, что в учреждении была специальная комната, которую называли «палатой отбросов». Там находились метисы и дети-инвалиды, к которым относились, как к животным.

Будущие матери работали с 7.00 до 21.30. Поскольку Шейла ждала малыша-метиса, ее изолировали от остальных. Несмотря на то что девушка подхватила опоясывающий лишай, ее все равно заставляли работать. Приютом руководили монахини, но при этом учреждение находилось под надзором женщины, не относящейся к церкви, которую называли «надзирательницей». Она лично наказывала женщин, избивая их за малейшие проступки.

Когда у Шейлы родился мальчик, ей не дали даже взглянуть на него и заставили отдать на усыновление, когда малышу исполнилось полтора месяца. Девушке дали подержать малыша лишь во время крещения, оставив одну со священником, который, как она уверяет, после обряда ее изнасиловал, писала газета The Irish Mail of Sunday.

Более того, Шейлу пыталась утопить в ванне одна из монахинь. Девушке удалось выбраться, толкнув обидчицу в воду.

Между тем после публикации отчета о расследовании ирландский премьер-министр Микал Мартин, выступая перед парламентом, заявил, что доклад описывает «темную, трудную и позорную главу» ирландской истории.

Как передавало издание The Guardian, правительство Ирландии пообещало создать систему выплаты компенсаций пострадавшим. В Католической церкви, которой принадлежала большая часть подобных учреждений, заявили, что шокированы открывшимися фактами о гибели огромного количества детей.