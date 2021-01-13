Какие лекарства нельзя использовать при COVID-19

В США призвали не прибегать к самолечению при признаках коронавирусной инфекции. Тошнота и диарея, а также заложенность дыхательных путей могут быть отличительными симптомами COVID-19, но бороться с ними с помощью безрецептурных продуктов, не посоветовавшись предварительно с врачом, нельзя, предупредил директор по инфекционному контролю и профилактике детской больницы Цинциннати доктор Джошуа Шаффцин.

Реклама

По его словам, тошнота и диарея, вероятнее всего, являются показателем того, что пищеварительный тракт находится в процессе уничтожения бактерий, и нельзя мешать ему в этом. Поэтому, все лекарства, которые содержат противодиарейный препарат лоперамид, принимать противопоказано. «Главное — пить воду и просто позволить процессу идти своим чередом», — пояснил медик.

Некоторые противозастойные средства и ингаляторы, которые следует использовать только больным астмой, также скорее навредят инфицированному COVID-19, передает портал Good House Keeping.

Специалист заметил, что все средства, которые содержат фенилэфрин, являющийся активным ингредиентом многих популярных безрецептурных противоотечных средств для носа, могут быть особенно вредны для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

«Эти препараты вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу. Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах», — добавил эксперт.

Доктор Теодор Бейли, начальник отдела инфекционных заболеваний Медицинского центра Балтимора, подтвердил, что врач может назначить противовирусные или противовоспалительные препараты после того, как поставлен диагноз, но лекарства, отпускаемые без рецепта, предназначены только для, чтобы «сделать процесс болезни более комфортным».

По его мнению, одной из важнейших составляющих борьбы с коронавирусом нового типа является оптимизация рациона питания, при том, что потеря аппетита является распространенным симптомом COVID-19.

«Вы должны насильно принимать небольшие порции пищи и выпивать большое количество жидкости, это поможет организму лучше реагировать на другие симптомы. Вы должны поддерживать хорошо сбалансированную диету, нормальное потребление калорий и, безусловно, поддерживать хорошую гидратацию», — сказал врач.

Он посоветовал отдавать приоритет пище, не прошедшей промышленную переработку, и продуктам с высоким содержанием минералов и антиоксидантов — это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые, такие как коричневый рис или пшеница, и нежирное мясо.

При этом чрезмерно соленая пища, в том числе колбаса, ветчина или бекон, а также сладкие продукты с высоким содержанием сахара, такие как печенье и пирожные, будут мешать организму выздоравливать.

Врачи напоминают, что режим питания нужно соблюдать и перед вакцинацией. За три дня до прививки крайне нежелательно есть жирную, тяжелую пищу (фастфуд, в частности). Рекомендовано избегать и алкоголя. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, спиртные напитки нежелательно употреблять в течение 42 дней после первой инъекции. Это обусловлено тем, что период между первой и второй прививкой составляет 21 день, и еще столько же времени необходимо организму для формирования иммунитета.

Помимо этого, по словам Поповой, на пользу вакцинируемым не пойдут курение, дым и «все, что может раздражать легкие и мешать таким образом дыханию».

Кроме того, рекомендуется также на 42 дня отложить употребление ряда лекарств, подавляющих иммунную систему. Помимо этого, на выработку антител плохо влияют цитостатические препараты и антибиотики с очень широкой специфичностью.

Также в день вакцинации не стоит идти в спортзал, лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок, предупреждают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.