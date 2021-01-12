Госпитализаций все меньше: коронавирус снижает темпы

«По динамике эпидпроцесса в целом по Российской Федерации в последние дни предыдущего года и первую декаду года уже нынешнего мы отмечаем снижение количества заболевших», — сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передает РБК.

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Кроме того, с начала года число госпитализированных заболевших снизилось на 16%

На заседании председатель правительства РФ Михаил Мишустин напомнил про необходимость слаженного действия всех профильных госорганов в рамках недавно подписанного федерального закона «О биологической безопасности в РФ».

«Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль. Прошу моих заместителей – [вице-премьера по вопросам социальной политики] Татьяну Голикову и [руководителя аппарата правительства] Дмитрия Григоренко — контролировать своевременное выполнение указа президента», — сказал глава кабмина.

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 448 203 случая коронавируса, выздоровели 2 825 430 человек.

«Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — говорится в комментарии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для выявления COVID-19 центры гигиены и эпидемиологии пользуются новыми диагностическими тест-системами, разработанными ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что уникальный шанс россиян в борьбе с массированной атакой коронавируса — их природный «морозоустойчивый» характер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей страны относиться к COVID-19 как к природному явлению и не демонизировать его. По мнению медика, помочь в борьбе с пандемией коронавируса может массовая вакцинация.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский полагает, что если вирус не будет меняться, то выработка коллективного иммунитета у населения позволит остановить эпидемию. В противном случае он «войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию».

Он добавил, что пока нельзя наверняка утверждать, по какому сценарию будет развиваться пандемия коронавирусной инфекции.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО, профессор Елена Малинникова в свою очередь отметила, что в 2021 году рост заболеваемости COVID-19 должен снизиться.

«Коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — уверена доктор медицинских наук.

Снижаться число новых случаев начнет весной, прогнозирует Малинникова. Однако в конце зимы и начале весны возможна новая волна — в разгар «простудного сезона».

Коронавирус в будущем никуда не денется, но со временем течение COVID-19 станет не таким тяжелым. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. «Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый», — приводит телеканал «360» слова врача.

Малышев предположил, что ситуация с коронавирусом будет развиваться, как с гриппом в 2009 году. Тогда, по его мнению, «было жестко, заболеваемость большая и тяжесть была, а потом он стал [себя вести], как обычное респираторное заболевание».

Профессор уверен, что стабилизовать ситуацию и защитить людей от тяжелой болезни, которую вызывает коронавирус, поможет только вакцинация.