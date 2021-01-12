«Военное положение»: Китай озабочен новой вспышкой коронавируса

В Китае за последнюю неделю резко увеличилось число новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько провинций закрыты на карантин. Об этом заявил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

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Так, 12 января 2021 года в стране было выявлено 136 новых подтвержденных случаев COVID-19. Уточняется, что в данное число входят 55 активных случаев и еще 81 носитель SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 42 активных случая являются локальными, остальные 13 — ввозные. При этом еще неделю назад суточное число инфицированных не превышало 30.

Всего общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 87 591. При этом власти подчеркивают, что за время роста заболеваемости ни один человек не умер.

Тем не менее власти Китая ввели в провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных, особый режим, который приравнивается к военному положению, пишет агентство «Синьхуа».

Более 70 млн жителям предписано в ближайшую неделю не покидать домов. Кроме того, с 9 января приостановлена работа общественного транспорта — автобусов, такси и метро. Также ограничен вход на железнодорожные вокзалы — власти рекомендуют жителям вернуть купленные билеты.

Между тем член международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс, которая приедет в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными недавние вспышки вируса в КНР.

Власти страны в последние месяцы неоднократно связывали их с обнаружением вируса на упаковках импортированной замороженной продукции — по большей части водного промысла. «Является ли это объяснением, или может есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять», — заявила Купманс.

Возобновление роста заболеваемости среди китайцев могло произойти по нескольким причинам, считает вирусолог, доктор биологических наук и экс-глава лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Вопрос в том, откуда берутся эти случаи — это может означать, что и в человеческой популяции циркулирует большое количество бессимптомных версий вируса», — рассказал он «Газете.Ru».

С ним согласилась и инфекционист Лилия Баранова. Она уточнила, что скорее всего в Китай приехали бессимптомные носители коронавируса, у которых на начальном этапе заболевания тест не выявил инфекцию. «Затем вирус передался местному населению, где большинство еще не переболели COVID-19, поскольку эпидемия была быстро пресечена. Однако вирулентность вируса известна и неудивительно, что возникли очаги инфекции», — уточнила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Чепурнов в свою очередь добавил, что, так как коронавирусная инфекция поражает большое количество животных (в том числе и домашних), есть опасения, что они способны передавать вирус человеку.

«Это и кошки, отчасти собаки, а также норки и так далее. Распространение вируса довольно серьезное и оно будет только углубляться. Главный вопрос, хватит ли нам вакцинации, чтобы поставить под контроль болезнь — сделать ее вакциноуправляемой. Или это не получится в этом контексте», — отмечает он.

В конце декабря 2020 года в КНР начали прививать от коронавируса граждан, находящихся в группе риска, заявлял замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь. На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок и увеличатся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.

Чепурнов пояснил, что многих специалистов волнует ситуация, что традиционно вакцинация должна проводиться в неэпидемический период. Это делается для того, чтобы человеческая популяция была подготовлена к приходу вируса.

«Мы же сейчас поставлены в ситуацию, когда не можем позволить этого. Чем это чревато — могут одновременно происходить вакцинация и заражение некоторых людей, и тогда развитие интенсивности иммунного ответа будет совпадать с развитием инфекции. Это благоприятная обстановка для формирования устойчивых к вакцине видов», — уточняет эксперт.

Вместе с тем Чепурнов и Баранова считают, что власти Китая быстро подавят очаги инфекции среди населения. «Власти научились это делать — довольно хорошо развили систему изоляции граждан, противодействия и диагностики коронавируса», — заключил Чепурнов.