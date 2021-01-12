Восемь человек погибли: кто виноват в пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в девятиэтажном доме на Рассветной улице, унесший жизни восьми человек — среди них семилетняя девочка. Тела погибших были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах — люди отравились угарным газом.

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Среди жертв пожара — 38-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Когда подъезд затянуло дымом, жившая на верхнем этаже мать писала в Twitter призывы о помощи.

«Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься из-за дыма», — говорится в сообщениях. В одном из последних сообщений екатеринбурженка отметила, что «там упал и умер кто-то у двери».

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, вызов о пожаре поступил в три часа ночи. Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов — 90 человек, из них девять детей. Из одной квартиры они на руках вынесли пять человек, включая ребенка. Маски дыхательных аппаратов спасли жизни 52 человек.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, огонь локализовали в его пределах. Это удалось сделать за 50 минут, еще через 15 минут открытое горение было потушено.

К семи часам утра жильцы, вывезенные в пункт временного размещения в гимназии неподалеку, вернулись в свои квартиры. Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в девятиэтажке.

Подросток, пострадавший в пожаре, доставлен в больницу с отравлением угарным газом и ожогами 1-й и 2-й степени коленей и стоп. Сейчас врачи пытаются его спасти, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Очаг возгорания оказался в квартире на втором этаже — там возле дивана, обитого текстильным материалом, были найдены окурки и газовые горелки. Как сообщил журналистам временно исполняющий полномочия мэра города Алексей Орлов, семья, проживавшая там, считалась неблагополучной. Из трех ее членов двум удалось спастись при пожаре. «По предварительным данным, [причина пожара] неосторожное обращение с огнем», — цитирует его РИА «Новости».

После пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам и более».

МЧС России на своем сайте напоминает, как нужно вести себя при пожаре в квартире. Во-первых, необходимо сразу же вызвать пожарных — из безопасного места. Дежурному надо сообщить адрес, объяснить, что именно горит, какой подъезд дома и этаж.

Если загорелся бытовой прибор и не удается его потушить, лучше всего плотно закрыть двери квартиры, выйти из нее и позвонить пожарным (или попросить соседей сделать это).

Важно помнить, что дым от горящих предметов очень токсичен, человек может отравиться и погибнуть за несколько вдохов. Даже если дышать через намоченную водой тряпку, от ядовитого дыма нельзя защититься.

«Если очаг возгорания находится ниже вас, не спускайтесь вниз по лестнице. И ни в коем случае не пытайтесь воспользоваться лифтом. При пожаре лифт отключается и становится ловушкой. Вернитесь в квартиру и немедленно позвоните по телефону 01 (дозвониться до спасателей и пожарных можно с любого мобильного телефона в любой сотовой сети по номеру 112). Главная ваша задача — предотвратить попадание дыма в квартиру. Возьмите ветошь, разорвите ее на полоски и как следует смочите ее водой. Ножом или отверткой аккуратно заправьте скрученные жгутом мокрые полосы в щели между дверью и косяком», — рекомендует МЧС. Кроме того, стоит прикрыть все вытяжки и вентиляционные отверстия.