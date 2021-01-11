Вакцинация в Москве: как изменится процесс с 13 января

В Москве с 13 января будет расширен перечень профессий, представителям которых будет разрешена вакцинация от коронавируса.

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Запись на процедуру откроется для «людей, занятых в сфере научных исследований и разработок, информационных технологий, социального обслуживания населения (частные и некоммерческие организации), управления недвижимым имуществом, совершения операций с недвижимостью». Об этом говорится на сайте mos.ru.

В число тех, кто сможет с ближайшей среды записаться на вакцинацию от вируса, войдут также сотрудники гостиниц, туристических агентств и других организаций из сферы туризма.

В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 14 января будут открыты дополнительные 30 прививочных пунктов. Общее число таких заведений по Москве возрастет до 100.

По словам градоначальника, в новогодние праздники в прививочные пункты пришло гораздо больше людей, чем в конце декабря, когда уже проходила массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Накануне Нового года я просил вас не откладывать вакцинацию от COVID-19. Спасибо, что услышали мою просьбу, — обратился он к москвичам. — В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей».

По его словам, московские власти хотят провести вакцинацию среди 6-7 млн жителей города. Собянин неоднократно отмечал, что власти рассматривают вопрос о введении преференций для тех, кто уже сделал прививку. По его словам, возможно такие москвичи будут освобождены от соблюдения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением вируса.

Москвичей стали вакцинировать от коронавируса с 5 декабря. Запись на процедуру организована через столичный портал. Кроме того, на прием к специалисту можно записаться через ЕМИАС.

Кампания началась с работников таких сфер, как образование, медицина, а также социальное обслуживание. Затем постепенно власти города стали расширять этот список профессий. Следом за медиками и учителями в него вошли представители культуры, торговли, средств массовой информации, энергетики, транспорта и других служб.

В конце декабря к ним добавились сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, правоохранительных органов, волонтеры, москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями.

В январе власти решили рекомендовать вакцинацию также для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений.

Дополнительные пункты для вакцинации от коронавируса будут открыты не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В ближайшее время в этом городе их станет больше 100.

«Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше 100», — приводит пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова его слова.

Отмечается, что на сегодняшний день более 13,5 тыс. жителей города прошли вакцинацию, 384 человека из них уже закончили цикл этого процесса, то есть получили обе дозы препарата. Всего в город поступило 22 692 дозы вакцины, передает РИА «Новости». Планируется, что до февраля петербургские специалисты получат еще около 88 тыс. доз.

Гражданская вакцинация проходит с использованием отечественной разработки «Спутник V». Она создана специалистами Центра имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Медики допускают к вакцинации людей старше 18 лет. При этом у желающих сделать прививку не должно быть хронических заболеваний из списка противопоказаний, в последний месяц они не должны болеть ОРВИ и на момент вакцинации у них не должно быть никаких клинических проявлений простуды. В то же время вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам.