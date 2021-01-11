«Достать может любого»: в Челябинске соседи преследуют юного музыканта

В Челябинске жители многоэтажного дома написали заявление в полицию на девятилетнего соседа – по их словам, ребенок слишком громко играет на скрипке по вечерам и мешает отдыхать окружающим. В органах уже начали административное расследование по факту нарушения закона о тишине.

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«От соседей была жалоба на игру на музыкальном инструменте в вечернее время. По обращению соседей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно статье 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях», материалы направлены в суд», — сообщили порталу 74.RU в УМВД по Челябинску.

По словам мамы школьника, мальчик учится играть на инструменте уже несколько лет в спецшколе при челябинском вузе. Однако для того, чтобы был заметен прогресс, нужно практиковаться – делать это приходится по вечерам, так как учится он во вторую смену.

«Мы играем много, не спорю, но все в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11. Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются, и все. Мне непонятна логика полиции: ну и что, что несколько квартир подтвердили, что у нас скрипка? А если они в следующий раз заявят, что у меня труп в квартире, а полиция придет и скажет: «Вы его съели, вот соседи подтверждают». Пусть докажут, что мы шумим ночью, а то ерунда какая-то выходит», — заявила мать юного скрипача.

Тем не менее, соседи семьи уверяют – вечерние занятия мальчика часто перетекают в ночные и не дают людям отдыхать после работы.

«Она со своим ребенком достала. Неправда, что мальчик играет в положенное время. Мы устали. Приходим домой с работы уставшие и еще этот скрип слушать. Все попытки объяснить ей, что люди страдают, отвергаются, якобы ее сын виртуоз и ему надо много заниматься, чтобы выбиться на музыкальный пьедестал», — рассказала «Газете.Ru» соседка семьи Дарья (имя изменено по просьбе спикера).

Согласен с ней и житель квартиры напротив, который также регулярно слышит громкие звуки от соседей.

«Этот звук слышит несколько этажей. Не так сложно поставить в комнату, где он занимается, шумопоглощающие пластины. Но нужно думать и о ребенке: куда ему столько занятий, он совсем не отдыхает, реализуя глупые амбиции матери. Конечно, мы обратились в полицию — как по-другому объяснить, если она ничего не понимает. Просит доказательства предъявить. Вот стихнет возмущение, и они опять начнут, а то сейчас, естественно, по правилам занимаются», — заявил он «Газете.Ru».

Согласно законодательству РФ, в будние дни нельзя напрягать соседей громкими звуками после 22 часов. Однако для того, чтобы добиться наказания для семьи мальчика-скрипача, соседи должны, в первую очередь, иметь на руках аудио- или видеозаписи, которые фиксируют шум в неположенное время, отмечает адвокат Алексей Гавришев.

«Прежде всего, необходимо попробовать урегулировать вопрос с соседями мирно и просто попросить прекратить шуметь. Если же они не реагируют на просьбы, в этом случае действовать нужно решительно. Для начала потребуется собрать доказательства – они понадобятся для предоставления их участковому к моменту его прихода по вызову, поскольку как правило перед приходом полиции соседи перестают шуметь. Наряду с заявлением в полицию, для более эффективной процедуры, стоит обратиться с жалобой Роспотребнадзор, или с исковым заявлением в суд».

В случае, если нарушение будет доказано, нарушителям тишины – в данном случае, это мать школьника – может грозить предупреждение, либо штраф от одной до трех тысяч рублей. За повторное нарушение штраф в размере четырех тысяч, а в третий и последующие разы — пять тысяч рублей.

С подобными проблемами в начале творческого пути сталкивались многие именитые музыканты. По словам российского пианиста-виртуоза и общественного деятеля Дениса Мацуева, многочасовой игры на инструменте за стеной не выдержит даже понимающий профессиональный исполнитель.

«Что уж говорить о простых смертных, которые хотят отдохнуть после рабочего дня. Проблему нужно решать тонко – на мой взгляд, человеческие отношения тут выходят на первый план. Никогда не забуду случай из своей жизни: у нас появилась первая квартира в Москве, куда я сразу завез свой рояльчик. Сыграл на нем два аккорда, и уже через минуту раздался звонок в дверь с вопросом: что это было? Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед ответил: «Вы знаете, дело не в концерте. Просто когда вы начинаете эти звуки издавать, у нас попугай с жердочки падает». Потом мы помирились, они ходили на все мои концерты», — рассказал он «Газете.Ru».

Иногда договоренности с соседями могут даже приносить обоюдную пользу. «На съемной квартире в Москве у нас был сосед, любивший выпить после работы. Я ему играл его любимый вальс, он слушал, выпивал, засыпал, и я мог заниматься сколько моей душе угодно. Это было золотое время – тогда я и выучил свой основной репертуар», — посмеялся Денис Мацуев.

От себя музыкант пожелал юному таланту и его соседям найти компромисс: «Кому-то достаточно заниматься час, а кому-то и шести мало. Тут канонов нет. Нельзя цепляться за закон и идти напролом. Может быть это и правильно, но лучше договариваться, подбирать время, когда всем удобно».

Похожей точки зрения придерживается и скрипач Вадим Репин, который по-прежнему регулярно сталкивается с подобной проблемой во время гастролей.

«Занятия – это не музицирование. Они не подразумевают под собой игры, как на концерте. Достать может любого человека. Мальчику я бы сказал так: пусть это будет тот момент в жизни, который его закалит. Пусть не останавливается. Но люди есть люди, все хотят тишины и закон это охраняет. Я бы советовал использовать глушители. Или постараться найти такое место, где можно заниматься без причинения неудобств окружающим», — заключил музыкант.