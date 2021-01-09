Семеро погибших: под Тюменью сгорел дом престарелых

Пожар в нелегальном частном доме престарелых в поселке Боровский в 5 км от Тюмени, при котором погибли семь человек, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

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Дом престарелых расположен в частном секторе и представляет собой несколько невысоких построек во дворе, огороженном забором. Внешне он выглядит так же, как и соседние коттеджи на улице Трактовая.

По предварительной версии, первоначальное возгорание произошло в бане, а затем распространилось на другие строения.

Сообщение о пожаре поступило в региональное Управление МЧС в 16.53 (14.53 мск).

«В результате пожара огнем повреждена комната на первом этаже жилого дома и надворные постройки на общей площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, проводятся работы по разборке и проливке конструкций», — говорится в сообщении МЧС.

Кроме семи погибших — четырех мужчин и трех женщин (всем было больше 70 лет) — еще один человек получил травмы. Всего в тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 36 сотрудников МЧС по Тюменской области.

По данному факту Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Тюменской области возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Хозяйка пансионата Ольга Вильямсон задержана, в данный момент она носит статус подозреваемой по уголовному делу. Если ее признают виновной по данной статье, суд может приговорить ее к десяти годам колонии.

«Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, в введение которых входит всесторонняя проверка данного пансионата.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал произошедшее «ужасной трагедией», выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что взял расследование дела под личный контроль.

«Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших. Земляки, вновь призываю вас — будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь — это огромное горе. Берегите себя!», — написал он в «ВКонтакте».

Глава региона также напомнил, что перед Новым годом подобные трагедии произошли в Ялуторовском районе и Тобольске.

«Я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур — в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. С целью предотвращения трагедий с начала зимы совместно с полицией и работниками МЧС было проведено более 37 тысяч подомовых обходов», — рассказал глава региона.

Один из местных жителей Иван Молоков, который спасал людей при этом пожаре, обвинил хозяйку в гибели семерых человек, сообщает РЕН-ТВ.

«Мы когда подходили к дому, нас было четверо, мы спросили хозяйку: «Вы вызвали пожарных?». Она говорит: «Да». Мы ее спросили, есть ли в доме кто-то. Она сказала, что есть, но не уточняла количество. При этом дом был закрытый, хотя она вышла из него!», — рассказал мужчина.

Они спасли несколько человек, причем — тогда еще пламя не охватило весь дом.

«Спрашиваю хозяйку, еще есть люди? Нет больше никого, отвечает она. Если бы она сказала, что там остаются люди, мы бы успели спасти людей, которые в итоге погибли», — добавил Молоков.

По словам соседей, пансионат принадлежал супругам Ольге и Михаилу, они открыли дом престарелых на своем участке. Михаил умер в прошлом месяце, а Ольга продолжила дело, сообщает Пятый канал.

«У них семья была, мужик пожилой был, я не помню, сколько ему лет, они все время занимались пожилыми, у себя принимали. Сколько раз я наблюдал: они в бане их мыли, кормили видимо. Не знаю, им платили за это. А тут выяснилось, что у них баня сгорела, кто-то мылся, и там сгорели, или задохнулись», — рассказал другой сосед Алексей Лежнин.