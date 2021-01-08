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Наперекор ВОЗ: Украина ввела жесткий локдаун на две недели

На Украине начался жесткий двухнедельный локдаун

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РИА «Новости»
До 24 января на Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения на фоне пандемии COVID-19. Будут закрыты школы и вузы, культурные и развлекательные учреждения, рынки и торговые центры. ВОЗ раскритиковала Киев за принятое решение, которое может ухудшить благосостояние украинцев.
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Жесткий локдаун будет действовать на Украине с 8 по 24 января, а общенациональный карантин и ЧС — до 28 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин страны.

Закрываются школы и вузы, вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий. Нельзя работать рынкам, а торгово-развлекательным центрам можно пускать посетителей только для приобретения товаров первой необходимости.

Кроме того, закрываются учреждения культуры и ограничивается работа кафе, ресторанов и баров. Заказать там блюда можно только на вынос.

Продолжают работу магазины продуктов, аптеки, салоны связи и зоомагазины с ветклиниками. Кроме того, разрешено функционировать банкам и почте, станциям техобслуживания и АЗС, а также гостиницам. Не запрещена работа парикмахерских — однако принять посетителей они могут только по предварительной записи.

Деятельность киноиндустрии под ограничения также не попадает. Не прекращает работать общественный транспорт и международные перевозки. В штатном режиме работать будут донбасские КПП.

ВОЗ раскритиковала власти Украины за решение ввести жесткий карантин. По мнению организации, это подорвет благосостояние украинского населения, ограничит доступ людей к медицине и образованию. В то же время эксперты утверждают, что январский локдаун не вызовет критических последствий для экономики Украины и не убьет малый и средний бизнес.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов полагает, что такие меры помогут сократить число заболевших коронавирусом в два раза.

«Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50% снижения числа инфицированных за этот период», — заявил он.

Глава украинского Нацбанка Кирилл Шевченко в свою очередь сообщил, что двухнедельный локдаун повлияет на экономическую активность несущественно. Потеряться должны порядка 0,2% ВВП в 2021 году.

5 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах поддержки украинского бизнеса, связанных с усилением карантинных мер в стране на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тыс. гривен было подано 480 тыс. заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже произведены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд гривен (9,53 млрд рублей — прим. ред.)», — говорится в сообщении. По словам Шмыгаля, средства не получили лишь те, кто подал заявки на выплаты в последних числах декабря. Премьер добавил, что в первой половине и эти граждане получат выплаты.

Тем не менее в конце декабря в Киеве украинские предприниматели провели шествие против введенных в стране карантинных мер. Демонстрация началась на площади Независимости, где состоялся митинг. После этого колонна людей прошлась по центральным улицам города. Участники акции попытались пройти к Офису украинского президента Владимира Зеленского, однако правоохранители отрезали проход к зданию.

В середине месяца схожая акция предпринимателей закончилась разгоном. Пострадали около 70 человек, заявляли организаторы протеста. «Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос. У нас 70 человек с разного рода травмами», — говорил глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

7 января на Украине выявили 9320 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 1 133 802 украинца, из них умерли 20 334.

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