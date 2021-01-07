COVID-19 признали хроническим заболеванием

Каждый третий, перенесший COVID-19 в легкой форме, страдает от последствий заболевания в течение четырех месяцев и даже больше, таким пациентам нужно ставить диагноз «хроническая коронавирусная инфекция», заявили ученые из Бельгии и Нидерландов.

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Специалисты проанализировали медицинские показания 1837 человек, (средний возраст которых составил 47 лет), перенесших COVID-19 в легкой форме, и пришли к выводу, что каждый третий после излечивания о инфекции стал зависимым от постороннего ухода. Исследование опубликовано в журнале MDPI.

Почти все исследуемые люди жаловались на усталость, мышечную слабость, проблемы со сном через три месяца после COVID-19.

«До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней. Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — подтверждает mk 39-летняя жительница Москвы Ирина.

Британские и американские исследователи также определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

Согласно их данным, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также «туманом в голове», проблемами мочеиспускания и болью в тестикулах.

Кроме того, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.

Страшнее самого COVID-19 могут оказаться последствия перенесенного коронавируса, также считает врач Коити Хирахату из клиники Hirahata clinic в Токио.

По его словам, более 30% заболевших COVID-19 стали лежачими больными; те же, кто лишь один день лежал с высокой температурой или же перенес вирус бессимптомно, испытывают слабость (97%).

Почти 87% переболевших жалуются врачам на депрессию, а 83% — на «туман в голове». К последствиям коронавирусной инфекции относят также головную боль и боли в теле, затрудненное дыхание, бессонницу и отсутствие аппетита. Некоторые люди, перенесшие коронавирус, столкнулись с выпадением волос, рассказал медик.

При этом он добавил, что легкая форма COVID-19 приводит к серьезным последствиям в основном (на 80%) среди людей средних лет — от 40 до 50. В полтора раза чаще страдают от них женщины, сообщает РИА «Новости».

Более того — повреждение кровеносной системы, которое провоцирует коронавирус, может оказать влияние на продолжительность жизни человека, уверен терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные», — сообщил специалист Ura.ru.

По его словам, на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды, состояние которых определяет процесс снабжения кровью всего организма — а следовательно, и продолжительность жизни пациента.

В целом из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать почки, печень, сердце, мозг или нервная система, добавил врач.

Об опасности поражения сосудов при коронавирусе «Газете.Ru» ранее рассказывала и директор НМИЦ Сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова – по ее словам, пациенты нередко умирают из-за этого осложнения.

«Из-за коронавируса у многих пациентов повреждается внутренняя выстилка, эндотелий сосудов. Страдает также свертывающая система крови, увеличивается вероятность тромбозов», — детализировала врач.

Слабость, быстрая утомляемость, головная боль, кашель, тахикардия и жжение в груди на долгое время остаются у тех, кто вылечился от коронавируса COVID-19, добавляет заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Также, по ее словам, у перенесших инфекцию могут наблюдаться когнитивные нарушения — снижение памяти или концентрации внимания.

«Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — напоминает специалист.

Впрочем, COVID-19 не только поражает внутренние органы, но и провоцирует тяжелые аутоиммунные заболевания, предупреждают врачи из Университетской больницы Роберта Вуда Джонсона в США. Болезнь оказалась способна провоцировать рецидивы синдрома Гийена — Барре.