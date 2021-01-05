Жестокие морозы: какие погодные аномалии ждут Россию

Жителям Урала и Сибири стоит приготовиться к аномальным холодам в ближайшие несколько дней. Об этом в разговоре с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до -25°C…-30°C, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода», — сообщил синоптик.

На Дальнем Востоке России ожидается, напротив, аномальное тепло — с отклонениями до 25°C выше нормы. Теплее обычного на пару десятков градусов будет также на севере полуострова Таймыр и Якутии.

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Западной Сибири стоит приготовиться к жестоким морозам — до -43°C. В частности, подобный прогноз актуален для Омской и Томской областей, Новосибирска и Кемерово, Алтайского края. Многолетняя норма будет здесь нарушена — температуры будут на 15-18°C ниже обычного.

«Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады [января]. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — добавил Вильфанд.

В целом в Азиатской части России столбики термометров упали до экстремальных отметок в течение минувших пары недель. Такие температуры в последний раз фиксировались в 2006 году.

Теплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье, температура будет выше нормы на 6-7 градусов в ближайшие дни. В Симферополе и Севастополе ночные температуры будут достигать +10°C, а дневные +15°C.

«Настоящая весенняя и замечательная погода», — заявили в Гидрометцентре накануне.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае и Сочи будет еще чуть теплее, дневная температура будет достигать +17°C. Такой температурный фон выше нормы на 6-7 градусов, отметил метеоролог.

В Москве и Подмосковье к концу праздничной недели придут морозы — хотя и не сибирские. Как заявил НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни. По его словам, дневная температура должна опуститься к концу недели до -4°C, а ночью подморозит до -6°C. Сейчас же в Москве установилась «европейская зима».

«Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений», — заявил синоптик.

На Рождество температура воздуха понизится до -10°C. «По предварительным прогнозам, совсем не исключено, что, положенные по народным приметам, рождественские морозы придут в столицу в свой срок», — добавил специалист.

Несмотря на существенное потепление, случившееся под Новый год, повторение аномально теплой зимы 2019 года в европейской части России маловероятно. Зима 2020-2021 годов хоть и будет теплее многолетней климатической нормы, но все равно окажется холоднее предыдущей.

«Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее Роман Вильфанд.