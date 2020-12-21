Убит в ходе спецоперации: похитителя обоев признали невменяемым

Родители 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова, которого в ходе спецоперации из-за похищения обоев в конце мая этого года застрелили силовики, отказались прекратить уголовное дело. Хотя экспертиза показала, что во время событий, приведших к его гибели, он был невменяем, они настаивают на дальнейшем разбирательстве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката родителей погибшего Алексея Бушмакова.

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«Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Соответственно, следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело. Они подписали отказ и указали на то, чтобы дело передавалось в суд для дальнейшего разбирательства», — заявил юрист. Он добавил, что дело, заведенное на Таушанкова по статье «Применение насилия против представителя власти» (318 УК РФ), будет направлено прокурору, а затем в суд.

Напомним, спецоперация по задержанию 27-летнего Владимира Таушанкова проходила вечером 31 мая 2020 в спальном районе города Екатеринбурга ЖБИ. В СК сообщали, что мужчина вломился в магазин и украл четыре рулона обоев на 8 тыс. руб., после чего побежал к себе домой. По словам очевидцев, Таушанков выглядел агрессивно настроенным.

Охранники рассказывали порталу E1.ru, что мужчина угрожал им ножом, из-за чего они сразу же вызвали полицию. В то же время на кадрах, снятых камерой наблюдения у подъезда, видно, что работники магазина преследовали мужчину до самого дома. У одного из них в руках был предмет, похожий на биту.

Однако Таушанкову удалось сбежать от них — он забаррикадировался в своей квартире. Спустя некоторое время к дому уже подъехали правоохранители, однако попытки поговорить с подозреваемым не увенчались успехом.

Поэтому около 22.00 силовики вызвали на помощь отца Владимира, он приехал и закрылся с сыном в квартире. Чтобы полицейские не смогли войти в жилище, предполагаемый злоумышленник распылил им в лицо газ из баллончика, после чего вновь запер дверь.

Как рассказывал отец Таушанкова, сын пояснил, что купил обои в магазине, после чего за ним внезапно погнались «какие-то бандиты», от которых он смог убежать и скрыться в квартире. Открывать же полиции он отказался потому, что боялся тюрьмы.

«Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной в стрессе. Тишина была. Потом смотрю: стали стучаться. Я говорю: «Не стучите, что вы там стучитесь?!» А ему сказал: «Сиди здесь, не ходи никуда». Он нож в руки взял, которым можно было резать обои. А говорят, что он с ножом в магазине набросился. Это неправда», — пояснял Анатолий.

Спустя несколько часов бойцы СОБРа начали штурм, в ходе которого Владимир Таушанков был убит. Как уточняли в Росгвардии, молодой человек вел себя агрессивно в квартире и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам СОБРа.

Однако отец мужчины настаивал, что никакого сопротивления его сын не оказывал, а оружие, которое сотрудники Росгвардии сочли за огнестрельное, оказалось обычным страйкбольным ружьем.

Позже портал kp.ru сообщил, что из квартиры подозреваемого действительно изъяли автомат для страйкбола. Помимо него, на месте происшествия следователи также нашли два ножа, арбалет и газовый баллончик.

Сотрудники Росгвардии трижды выстрелили в Таушанкова. «Он сначала живой был. А потом уже все. Две пули попало, что ли. Я говорил: «Скорую быстрее вызывайте!» А никто не шевелился. Он дышал! Он не думал, что это случится, что стрелять будут», — сетовал отец погибшего.

После произошедшего СК возбудил дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Адвокат родителей Таушанкова Бушмаков заявлял, что от проверки в связи со смертью мужчины следователи отказались, поэтому он подал жалобу. Суд оставил ее без удовлетворения, после чего он обжаловал это решение — и все же Свердловский областной суд повторно признал законным отказ следователей проводить проверку.

В сентябре 2020 года появились первые результаты экспертизы, которую с начала лета проводили следователи по делу Владимира Таушанкова.

В материалах подробно описывается состояние молодого человека в момент захвата, его ранения и показания свидетелей. Так, стало известно, что в операции участвовали два снайпера, а всего к захвату привлекли более десяти силовиков.

Кроме того, оказалось, что Таушанков был ранен еще и в голову — одна из пуль попала ему в подбородок. Эксперт в выводах указывает на то, что причиной смерти Таушанкова послужили огнестрельные ранения — слепое огнестрельное ранение головы, шеи и груди, входная рана на подбородке слева.

Также опровергается версия о том, что Таушанков во время стрельбы стоял рядом с дверью. В экспертном заключении говорится, что выстрелы были сделаны с «неблизкой дистанции».

Кроме того, было официально признано, что Таушанков не был судим, как ранее заявляла пресс-служба Росгвардии. «Он не был судим, и по этому поводу и родители, и Следственный комитет будут проводить проверку. Родители, видимо, будут требовать опровержения данных сведений», — уточнял юрист Бушмаков.

Родители Владимира Таушанкова проходят по делу как свидетели. Они не согласны с результатами экспертизы и требуют, чтобы дело дальше расследовалось в суде. Параллельно с этим они готовят жалобу в Европейский суд по правам человека на бездействие силовиков.